Agéndese: este será el pico y placa en la ciudad de Medellín para este viernes 12 de septiembre

La medida del pico y placa en la capital de Antioquia aplica para carros, motos y taxis.

Redacción Vehículos
11 de septiembre de 2025, 2:38 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El pico y placa en Medellín busca, principalmente, mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los problemas de congestión vehicular que suelen presentarse en las vías más transitadas.

Uno de los fines de esta medida es promover el uso del transporte público, lo cual no solo alivia la carga en las vías, sino que genera recursos económicos que se destinan a mejorar la infraestructura urbana y optimizar diversos servicios en la capital antioqueña.

Controles de pico y placa en Medellín.
Controles de pico y placa en Medellín. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Para ello, se definen días y franjas horarias específicas en las que ciertos vehículos no pueden circular por determinadas zonas de la ciudad, aunque existen áreas exentas de esta restricción.

La medida se aplica según el número de la placa: en el caso de las motos se considera el primer dígito, mientras que para los carros se tiene en cuenta el último.

Para este viernes, 12 de septiembre de 2025, la medida rige de la siguiente manera, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad y tras los cambios que se efectuaron para este segundo semestre del presente año:

  • Vehículos particulares: no podrán circular aquellos cuya placa termine en 4.
  • Motocicletas: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 4.
  • Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 7.
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Controles del pico y placa en Medellín. | Foto: Alcaldía de Medellín

El horario para los carros y motos particulares inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Además, otro dato importante es que el pico y placa no aplica en todas las vías, ya que hay algunas excepciones que son las siguientes:

  • La avenida Regional
  • Las Palmas
  • La vía a Occidente

De igual manera, tampoco entran en la medida la avenida 33 y la calle 10.

La multa por no cumplir la medida es de $711.750, según lo estipulado para este año, además de que se le inmovilizará el vehículo.

Pico y placaPico y placa en Medellín

