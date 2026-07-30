El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que desde el 1 de agosto las estaciones de peaje Copacabana y Palmas solamente recibirán cobros solamente en efectivo, negando así cualquier transacción económica.

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Este anuncio ha derivado en la preocupación de varios conductores que transitan por el departamento de Antioquia, trayendo consigo incertidumbre sobre si las estaciones volverían a permitir en un futuro pagar los peajes por vías electrónicas.

Ante esto, Invías compartió un comunicado aclarando cómo será el proceso que tendrán estos puntos de cobro en los próximos días.

¿Los peajes van a recibir solamente pagos efectivos?

La entidad de tránsito mencionó que la suspensión del pago electrónico en los peajes de Copacabana y Palmas solamente se presentará durante unas cuantas horas, indicando que esto se debe a una medida transitoria que se encuentra vinculada al cambio de administración de la concesión Devimed hacia el Gobierno Nacional.

“Esta condición tendrá una duración de solo unas horas y, una vez finalice el procedimiento técnico, se restablecerán los demás medios de pago habilitados”, comenta la entidad en su comunicado.

Asimismo, Invías aprovechó el espacio para desmentir cualquier clase de información que se estaba encargando de compartir en redes sociales, en donde se afirmaba que el pago efectivo se realizaría por un tiempo indeterminado y que la medida había sido sugerida por la misma entidad.

“Invías hace un llamado a la ciudadanía y a los usuarios del corredor vial para que consulten la información únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y de las autoridades competentes, evitando compartir contenidos inexactos que puedan generar confusión”.

Por otro lado, Flypass, la firma de peaje electrónico, también se pronunció al respecto, indicando que la interrupción sobre el pago electrónico en las estaciones Copacabana y Palmas no es por una decisión de la empresa, sino que deriva de un proceso de migración tecnológica y operativa.

Según la entidad, esto permite que el nuevo administrador conozca los funcionamientos a realizar para los peajes, por lo que, mientras se lleva a cabo esta transición, no habrá ninguna operación por parte de las plataformas de pago electrónico.

“Nuestro compromiso es seguir acompañando a los usuarios y estar listos para reactivar el servicio tan pronto las condiciones operativas del nuevo administrador lo permitan”, comentó Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass.

No obstante, Flypass volvió a enviar recordatorios a los ciudadanos que hacen uso de su sistema para llevar consigo plata en efectivo si van a estar transitando por estas estaciones el próximo 1 de agosto de 2026.