Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 25 de marzo de 2026; evite multas

El sistema de pico y placa sigue siendo una de las medidas más utilizadas en las grandes ciudades del país, y Medellín continúa aplicándolo como parte de sus acciones para optimizar el tránsito vehicular.

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El objetivo principal de esta regulación es facilitar el desplazamiento y disminuir los congestiones que suelen generarse en las zonas con mayor circulación de vehículos.

A través de esta estrategia se busca que los conductores permanezcan menos tiempo en el tráfico, lo que también contribuye a reducir los niveles de contaminación y favorece un ambiente urbano más saludable para los ciudadanos.

El esquema opera con base en días y horarios definidos, en los cuales ciertos vehículos tienen limitada su circulación en áreas específicas. Sin embargo, hay algunas vías y sectores que no están sujetos a esta restricción.

Controles de movilidad en la ciudad de Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

La rotación se establece según los números de la placa: en el caso de los carros se tiene en cuenta el último dígito, mientras que para las motocicletas se considera el primero.

Según el calendario divulgado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, para el miércoles 25 de marzo de 2026 aplicarán las siguientes condiciones:

Vehículos particulares: no podrán transitar aquellos cuyas placas finalicen en 4 y 6 .

. Motocicletas: la restricción rige para las que comiencen con 4 y 6 .

. Taxis: tendrán limitación los que terminen en 9.

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Los horarios definidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para carros particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en el caso de los taxis.

Entre las vías que no están incluidas en el pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y la Autopista Sur (dentro de Medellín), la vía Las Palmas, la 4.1 hacia el occidente antioqueño, y la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

De igual manera, algunos vehículos pueden quedar exentos si cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades. Entre ellos están los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que tengan su documentación al día y estén registrados correctamente.

Por último, la Secretaría de Movilidad advirtió que no acatar la norma puede implicar una multa de $875.452 en 2026, además de la inmovilización del vehículo en caso de ser sorprendido durante los operativos de control.