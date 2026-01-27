Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
27 de enero de 2026, 4:15 p. m.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad. Foto: Twitter: @SectorMovilidad

Este miércoles, 28 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles, 28 de enero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

Vehículos

Chery va por todo y lanza Hilma, su primera pick-up eléctrica y con la que busca competirle a la famosa Toyota Hilux

Vehículos

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

Vehículos

Taxistas, atentos a millonaria suma que podrían recibir si cumplen con este requisito: muchos lo están pensando

Tecnología

Amantes de los carros en consolas esperan con ansias lanzamiento de Forza Horizon 6: cuándo llega y qué novedades trae

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 27 de enero: monumental trancón en ingreso a la ciudad por la calle 13

Vehículos

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 27 de enero; evite multas

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

Vehículos

Pico y placa para carros híbridos: los efectos colaterales que produce la exención de la medida para estos vehículos

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Decisión sobre carros híbridos y eléctricos en Bogotá: Secretaría de Movilidad anunció cuáles tendrán restricción

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

Más de Vehículos

La nueva Chery Hilma 100 % eléctrica, disponible en China, contará con múltiples asistencias a la conducción.

Chery va por todo y lanza Hilma, su primera pick-up eléctrica y con la que busca competirle a la famosa Toyota Hilux

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a críticas sobre el alza en el pasaje de TransMilenio.

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Taxistas podrían recibir jugoso incentivo si optan por cambiar su carro por uno eléctrico.

Taxistas, atentos a millonaria suma que podrían recibir si cumplen con este requisito: muchos lo están pensando

Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo

Amantes de los carros en consolas esperan con ansias lanzamiento de Forza Horizon 6: cuándo llega y qué novedades trae

La capital de Antioquia presenta un alto flujo vehicular en época decembrina

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Trancón Colegios del norte de Bogotá, cercanos a Guaymaral, que son vecinos de proyectos de construcción en la zona.

Movilidad en Bogotá para este martes, 27 de enero: monumental trancón en ingreso a la ciudad por la calle 13

Gasolina

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Getty Images

Vehículos usados mantienen aumento de ventas mientras nuevos enfrentan ajustes: “Este modelo permite facilitar la comercialización”

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali para este martes, 27 de enero; revise y evite comparendos

Noticias Destacadas