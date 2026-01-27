Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Este miércoles, 28 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles, 28 de enero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Decisión sobre carros híbridos y eléctricos en Bogotá: Secretaría de Movilidad anunció cuáles tendrán restricción

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero