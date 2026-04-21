Así está la movilidad de Bogotá este martes 21 de abril: alto flujo vehicular en la carrera séptima con calle 127

Este martes 21 de abril, la Secretaría de Movilidad del Distrito anunció que la restricción de pico y placa aplica a vehículos particulares, taxis y servicios de transporte especial.
Los particulares que terminen en placas 1-2-3-4-5 podrán circular con normalidad. La medida afecta a las placas que finalizan en 6-7-8-9-0, quienes no pueden transitar entre las 6:00 a. m. y las 9:00 de la noche.
Para los taxis, la restricción va desde las 5:30 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. Aquellos que terminen en placas 5 y 6 no podrán circular el día de hoy en el horario establecido.
En la mañana de hoy, se presentaron dos siniestros en la autopista sur que restringieron la movilidad temporalmente.
9:28 a.m.: Accidente en la localidad de Teusaquillo
Se presentó un siniestro que involucró a un automóvil y una motocicleta en la Carrera 50 con Calle 59, sentido Sur - Norte, de la localidad de Teusaquillo. Una ambulancia fue asignada a la zona del accidente.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 21, 2026
[09:28 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la Carrera 50 con Calle 59, sentido Sur - Norte. Ambulancia en el punto y unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/Zblgnpz2O6
8:45 a.m.: Accidente en la localidad de Ciudad Bolívar
Se registró un siniestro vial entre un vehículo particular y una motocicleta en la Autopista Sur con Av. Bosa, sentido occidente - oriente, en la localidad de Ciudad Bolívar. Grupo guía, ambulancia y unidad de tránsito se encuentran en camino.
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[08:45 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con Av. Bosa, sentido occidente - oriente. Unidad de @TransitoBta y Grupo Guía en el punto. Ambulancia asignada. pic.twitter.com/0X5WDQSXQA
8:22 a. m.: Gestionan tráfico en la carrera séptima
Unidades de Tránsito se encuentran en la carrera séptima con calle 127, donde se reporta alto flujo vehicular.
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[08:22 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor de la Carrera 7 con calle 127, en sentido Norte - Sur. pic.twitter.com/RUDPX4lPTS
7:41 a. m.: se normaliza el tráfico en la Av. Carrera 68
En estos momentos, se normaliza el tráfico en la Av. Carrera 68 con Av. Américas, sentido sur-norte. Los vehículos del siniestro fueron retirados de la vía.
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[07:41 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Carrera 68 con Av. Américas, sentido Sur - Norte.
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7:35 a. m.: alto flujo vehicular en la carrera séptima
A esta hora, un grupo guía de Tránsito y agentes civiles gestionan el tráfico en la carrera séptima entre calles 121 y 119, en sentido norte-sur.
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[07:35 a.m.] #MovilidadAhora | 🚧👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de la Carrera 7 entre calles 121 y 119, en sentido Norte - Sur. pic.twitter.com/KTnz4ZRSgf
7:19 a. m.: siniestro en la Av. Carrera 68
Un bus y una motocicleta colisionaron en la Av. Carrera 68 con Av. Américas, sentido sur-norte, en la localidad de Puente Aranda. Una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá fue asignada al lugar.
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[07:19 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre bus y motociclista, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Carrera 68 con Av. Américas, sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/o14zVf9no4
06:01 a. m.: siniestro en Puente Aranda
Esta mañana se reportó un accidente entre un camión y un vehículo particular en la carrera 50, calle 2F, en la localidad de Puente Aranda.
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[06:01 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y automóvil, en la localidad de Puente Aranda, en la carrera 50 con calle 2F. Unidad de @TransitoBta asignada.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/bWhjJtcAro
05:40 a. m.: accidente en la Autopista Sur
Se registró un siniestro entre una motocicleta y una bicicleta eléctrica en la autopista sur con carrera 67, en sentido occidente-oriente, en la localidad de Ciudad Bolívar. Una ambulancia fue asignada al lugar de los hechos.
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[05:40 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre motociclista y bicicleta eléctrica, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con carrera 67, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/QltJZybDjZ