Así está la movilidad en Bogotá este miércoles 22 de abril: alto flujo vehicular en la Av. Américas tras siniestro múltiple

La Secretaría de Movilidad informó que este miércoles 22 de abril TransMilenio operará desde las 4:00 a. m. hasta las 11 de la noche. Para más información sobre rutas específicas o troncales, se recomienda consultar la aplicación TransMiApp, disponible para todos los dispositivos móviles.

La restricción del pico y placa inicia desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 de la noche. Los vehículos particulares con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular durante esas horas.

La medida también aplica para taxis con placas que finalicen en 7 y 8. El horario de pico y placa para taxistas inicia desde las 5:30 a. m. y va hasta las 9:00 p. m.

Puntos de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá: estás son las zonas con más estaciones

Así se encuentran las vías y el tráfico de Bogotá:

09:07 a. m.: caída de motociclista en la Av. Boyacá

Un motociclista tuvo un incidente en la Av. Boyacá con calle 152, sentido sur - norte, en la localidad de Suba. Unidad de Tránsito y ambulancia se desplazan al lugar de los hechos en estos momentos.

09:04 a. m.: alto flujo vehicular en Autonorte

A esta hora se reporta tráfico y congestión en la autopista Norte, específicamente en los siguientes puntos:

Sur - norte: desde calle 170 hasta calle 200.

Norte - sur: desde calle 245 hasta calle 200.

08:21 a. m.: accidente en la calle 80

Una camioneta y una motocicleta colisionaron en la calle 80 con carrera 90, sentido occidente - oriente, en la localidad de Engativá.

07:34 a. m.: accidente causa alto flujo vehicular en la Av. Américas

Un accidente múltiple genera a esta hora alto flujo vehicular en la Av. Américas con carrera 46, sentido occidente - oriente. Ambulancia y agentes civiles se encuentran en el sector.

06:35 a. m.: accidente en la Av. El Dorado

Una camioneta y un ciclista chocaron en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 60, en sentido oriente - occidente, en la localidad de Teusaquillo. Una ambulancia llegó al lugar para asistir a los lesionados.

06:26 a. m.: semáforos fuera de servicio en la AutoSur

Las autoridades informaron que los semáforos de la Autopista Sur con Av. Bosa y Nueva Bosa se encuentran fuera de servicio. Un grupo guía de Tránsito gestiona el tráfico en el punto.