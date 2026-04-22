Así está la movilidad en Bogotá este miércoles 22 de abril: alto flujo vehicular en la Av. Américas tras siniestro múltiple

La Secretaría de Movilidad informó que este miércoles 22 de abril TransMilenio operará desde las 4:00 a. m. hasta las 11 de la noche. Para más información sobre rutas específicas o troncales, se recomienda consultar la aplicación TransMiApp, disponible para todos los dispositivos móviles.
La restricción del pico y placa inicia desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 de la noche. Los vehículos particulares con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular durante esas horas.
La medida también aplica para taxis con placas que finalicen en 7 y 8. El horario de pico y placa para taxistas inicia desde las 5:30 a. m. y va hasta las 9:00 p. m.
Así se encuentran las vías y el tráfico de Bogotá:
09:07 a. m.: caída de motociclista en la Av. Boyacá
Un motociclista tuvo un incidente en la Av. Boyacá con calle 152, sentido sur - norte, en la localidad de Suba. Unidad de Tránsito y ambulancia se desplazan al lugar de los hechos en estos momentos.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 22, 2026
[09:07 a.m.] #MovilidadAhora | Caída de motociclista, en la localidad de Suba, en la Av. Boyacá con Calle 152, sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta asignada y ambulancias en el punto. pic.twitter.com/t8fONbix5E
09:04 a. m.: alto flujo vehicular en Autonorte
A esta hora se reporta tráfico y congestión en la autopista Norte, específicamente en los siguientes puntos:
- Sur - norte: desde calle 170 hasta calle 200.
- Norte - sur: desde calle 245 hasta calle 200.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 22, 2026
[09:04 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra alto flujo vehicular en la Autopista Norte, así:
📍Sur - Norte: desde Calle 170 hasta Calle 200.
📍Norte - Sur: desde Calle 245 hasta Calle 200.
👮Grupo Guía y Agentes gestionan el tráfico en el corredor. pic.twitter.com/dGs6urLkMx
08:21 a. m.: accidente en la calle 80
Una camioneta y una motocicleta colisionaron en la calle 80 con carrera 90, sentido occidente - oriente, en la localidad de Engativá.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 22, 2026
[08:21 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camioneta y motociclista, en la localidad de Engativá, en la Calle 80 con Carrera 90, sentido occidente - oriente. Ambulancia en el punto. Unidad de @TransitoBta asignada.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/Mhc8vV33oy
07:34 a. m.: accidente causa alto flujo vehicular en la Av. Américas
Un accidente múltiple genera a esta hora alto flujo vehicular en la Av. Américas con carrera 46, sentido occidente - oriente. Ambulancia y agentes civiles se encuentran en el sector.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 22, 2026
[07:34 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía gestiona el tráfico en la Av. Américas con Carrera 46, sentido occidente - oriente, por siniestro múltiple. Ambulancia y Agentes Civiles en el punto. pic.twitter.com/DYflgYOsqd
06:35 a. m.: accidente en la Av. El Dorado
Una camioneta y un ciclista chocaron en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 60, en sentido oriente - occidente, en la localidad de Teusaquillo. Una ambulancia llegó al lugar para asistir a los lesionados.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 22, 2026
[06:35 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camioneta y ciclista, en la localidad de Teusaquillo, en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 60, en sentido Oriente - Occidente. Unidad de @TransitoBta asignada y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/7cboIvh24d
06:26 a. m.: semáforos fuera de servicio en la AutoSur
Las autoridades informaron que los semáforos de la Autopista Sur con Av. Bosa y Nueva Bosa se encuentran fuera de servicio. Un grupo guía de Tránsito gestiona el tráfico en el punto.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 22, 2026
[06:26 a.m.] #MovilidadAhora | 🚦Se encuentran fuera de servicio las intersecciones semafóricas de la Autopista Sur con Av. Bosa y Nueva Bosa.
👮@TransitoBta y Grupo Guía gestionan el tráfico en los puntos.
💪Grupo de semaforizacion adelanta acciones. pic.twitter.com/flr1PviRNU