Suscribirse

Vehículos

Así funcionará el pico y placa en Medellín para este viernes, 29 de agosto: evite multas y la inmovilización del vehículo

La medida aplica para carros, motos y taxis.

Redacción Vehículos
28 de agosto de 2025, 3:18 p. m.
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
El pico y placa en Medellín busca mejorar la movilidad en los principales corredores viales | Foto: Alcaldía de Medellín

El tráfico es una de las grandes problemáticas que hay en Colombia, especialmente en las grandes ciudades como, por ejemplo, es el caso de Medellín.

Por ello, las autoridades buscan fórmulas para evitar que la movilidad se vea colapsada, especialmente durante las llamas horas ‘pico’. Una de esas opciones es la medida del pico y placa.

Controles de pico y placa en Medellín.
Las autoridades realizan a diario controles para verificar el cumplimiento de la medida. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Con esta restricción, en la capital de Antioquia se busca descongestionar las principales vías, al tiempo que se obtienen otros benéficos como por ejemplo la disminución de la contaminación ambiental y el uso del transporte público.

Todo esto, además, ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a nivel general.

Contexto: ¿Qué vehículos producirá GWM en su nueva planta en Brasil? Se centrará en dos tecnologías y podría fabricar 50.000 autos

Para tal fin, la Secretaría de Movilidad establece ciertas horas en las que los carros, motos y taxis no pueden transitar por la mayoría de las calles, ya que hay algunas excepciones.

La restricción funciona de la siguiente manera: en el caso de las motos, se tiene en cuenta el primer dígito, mientras que para los carros es el último.

Dependiendo del día, los vehículos no pueden desplazarse por la mayoría de los corredores viales, ya que, de lo contrario, los conductores pueden recibir fuertes sanciones.

La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Así quedó establecida la nueva rotación del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Según la página oficial de la Secretaría de Movilidad, para este viernes, 29 de agosto de 2025, la rotación de esta medida funcionará de la siguiente manera:

  • Vehículos particulares: no podrán circular aquellos cuya placa termine en 4.
  • Motocicletas: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 4.
  • Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 3.
Contexto: El carro de BYD que logró récord mundial de velocidad: superó los 470 km/h en pista

El horario establecido para los vehículos particulares inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m. En cuanto a los taxis, funciona desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 p. m.

Las vías para las cuales no aplica la medida y todos los vehículos pueden circular son:

  • La avenida Regional
  • Las Palmas
  • La vía a Occidente

Asimismo, también están exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10.

La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

“La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales”, aclaró la Secretaría.

Actualmente, la multa por incumplir la restricción está en $711.750. Además, también se inmovilizará el vehículo, por lo que es importante cumplir al pie de la letra con el pico y placa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

2. Juan Ayuso dio la cara: contó las razones de su debacle en la Vuelta a España 2025

3. Francia, Reino Unido y Alemania piden reimponer sanciones a Irán por “incumplimiento de sus compromisos” en materia nuclear

4. Daniel Quintero y su comentario tras conocerse la condena contra asesino de Miguel Uribe Turbay: “Y se escandalizan”

5. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaPico y placa en Medellín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.