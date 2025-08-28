Así funcionará el pico y placa en Medellín para este viernes, 29 de agosto: evite multas y la inmovilización del vehículo

El tráfico es una de las grandes problemáticas que hay en Colombia, especialmente en las grandes ciudades como, por ejemplo, es el caso de Medellín.

Por ello, las autoridades buscan fórmulas para evitar que la movilidad se vea colapsada, especialmente durante las llamas horas ‘pico’. Una de esas opciones es la medida del pico y placa.

Las autoridades realizan a diario controles para verificar el cumplimiento de la medida. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Con esta restricción, en la capital de Antioquia se busca descongestionar las principales vías, al tiempo que se obtienen otros benéficos como por ejemplo la disminución de la contaminación ambiental y el uso del transporte público.

Todo esto, además, ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a nivel general.

Para tal fin, la Secretaría de Movilidad establece ciertas horas en las que los carros, motos y taxis no pueden transitar por la mayoría de las calles, ya que hay algunas excepciones.

La restricción funciona de la siguiente manera: en el caso de las motos, se tiene en cuenta el primer dígito, mientras que para los carros es el último.

Dependiendo del día, los vehículos no pueden desplazarse por la mayoría de los corredores viales, ya que, de lo contrario, los conductores pueden recibir fuertes sanciones.

Así quedó establecida la nueva rotación del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Según la página oficial de la Secretaría de Movilidad, para este viernes, 29 de agosto de 2025, la rotación de esta medida funcionará de la siguiente manera:

Vehículos particulares : no podrán circular aquellos cuya placa termine en 3 y 4 .

: no podrán circular aquellos cuya placa termine en y . Motocicletas : la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 3 y 4 .

: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea y . Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 3.

El horario establecido para los vehículos particulares inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m. En cuanto a los taxis, funciona desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 p. m.

Las vías para las cuales no aplica la medida y todos los vehículos pueden circular son:

La avenida Regional

Las Palmas

La vía a Occidente

Asimismo, también están exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10.

Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

“La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales”, aclaró la Secretaría.