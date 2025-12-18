Vehículos
Así funcionará la medida de pico y placa en Medellín durante este viernes, 19 de diciembre: evite multas
Conozca cómo funcionará la medida en la capital de Antioquia y evite una fuerte multa y la inmovilización del vehículo.
Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover
18 de diciembre de 2025, 5:47 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento