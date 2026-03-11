La ciudad de Medellín y su área metropolitana tienen vigente una nueva rotación del pico y placa para carros y motocicletas, que regirá durante el primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, fue enfático al mencionar que la norma se implementará como es habitual, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Pago de horas extra para conductores: Gobierno aclaró qué pasará con el salario de transportadores

Las autoridades de tránsito harán operativos en puntos estratégicos y harán valer la medida, por lo que quienes incumplan las reglas podrían ser multados con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes e incluso con la inmovilización del vehículo.

De acuerdo con la restricción, los carros particulares y las motocicletas que no se podrán movilizar durante la jornada del jueves 12 de marzo de 2026 serán aquellas que terminen con el número 5-9 en la placa.

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En el caso del transporte público individual, se mantiene la metodología acordada y aceptada por el gremio, la cual consiste en la rotación quincenal, variando el día de la semana por cada mes.

En ese sentido, los taxis que finalicen con el número 5 en su placa no se podrán movilizar este 12 de marzo desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Vías exentas

Se exoneran las vías: avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas; y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur; además, los corregimientos están exentos.

Para garantizar la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen vías exentas en los siguientes corredores: para el ingreso desde el norte por la Autopista Sur, se debe tomar la carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88, y para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente y acceder a la terminal por la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente–occidente, calzada norte), la carrera 64C en sentido sur–norte (costado oriental) entre la calle 78 y la calle 88, y la calle 88 entre las carreras 64C y 64A.

La Avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Itagüí y Bello, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.