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Así rota el pico y placa en Medellín este viernes 27 de marzo de 2026

La medida aplica para carros, motocicletas y taxis con horarios diferenciados.

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Redacción Vehículos
26 de marzo de 2026, 8:55 p. m.
Habrá operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.
Habrá operativos de control en diferentes puntos de la ciudad. Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

Medellín y su área metropolitana cuentan con una nueva rotación del pico y placa para carros y motocicletas, que regirá durante el primer semestre de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio.

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La restricción operará, como es habitual, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. En ese contexto, para el viernes 27 de marzo, los vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 2 y 8 no podrán circular dentro del horario establecido.

La medida también se aplicará al transporte público individual. En el caso de los taxis, se mantendrá la metodología de rotación quincenal acordada con el gremio, lo que implica la variación del día de restricción cada mes.

De acuerdo con esta programación, para ese viernes la limitación corresponde a los vehículos cuya placa termine en 6, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

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“La restricción para carros incluye camperos, motocarros y cuatrimotos, y se hará según el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, aplicará con el primer número de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones y los vehículos a gas estarán exentos, al igual que los híbridos que estén registrados en el RUNT”, señaló el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Vías exentas

Las autoridades definieron además una serie de vías exentas con el objetivo de facilitar la movilidad en corredores estratégicos.

Entre estas se encuentran la Avenida Regional y la Autopista Sur en jurisdicción de Medellín, la vía Las Palmas, la vía 4.1 hacia el occidente antioqueño, la conexión de la Avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas, así como la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur. Los corregimientos también quedan por fuera de la medida.

Para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se mantendrán corredores habilitados sin restricción, entre ellos tramos de la Autopista Sur, la carrera 64A, la calle 78, la carrera 64C y la calle 88, definidos para facilitar el ingreso desde distintos puntos del valle de Aburrá.

No obstante, las autoridades precisaron que la avenida Regional y la Autopista Sur en jurisdicción de los municipios de Itagüí y Bello no estarán exentas, debido a decisiones adoptadas por sus administraciones municipales.