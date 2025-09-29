Así rotará el pico y placa en Bogotá el martes, 30 de septiembre: revise para que no le toque pagar una multa

Este martes, 30 de septiembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entretanto, para los taxis, el martes 30 de septiembre, el pico y placa rige para los taxis cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá

Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Caravana presidencial.

Vehículo de servicio diplomático o consular.

Funerarias o agencias mortuorias.

Vehículos de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de emergencia.

Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).

Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.

Vehículos de control de emisiones y vertimientos.

Motocicletas.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.