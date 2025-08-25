Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 26 de agosto: ojo conductores

Este martes, 26 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

Miércoles 27 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad. | Foto: Alcaldía de Bogotá/Web

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes 26 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.