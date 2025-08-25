Vehículos
Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 26 de agosto: ojo conductores
Conductor que incumpla la medida se expone a una costa multa.
Este martes, 26 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:
- Miércoles 27 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa
- Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el martes 26 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 7 y 8.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
- Miércoles 27 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Sábado 30 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.