Suscribirse

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Cali este miércoles 20 de agosto

Los automóviles afectados por la medida no podrán transitar desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche

Redacción Vehículos
19 de agosto de 2025, 4:00 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control del pico y placa en Cali. | Foto: Raúl Palacios

La capital del Valle del Cauca continúa implementando medidas de control vehicular con el propósito de mejorar la movilidad en sus principales corredores viales.

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que este miércoles 20 de agosto se aplicará la restricción de circulación para vehículos particulares cuyas placas finalicen en los dígitos 7 y 8.

La medida, que forma parte del Plan de Ordenamiento Vial, busca disminuir los altos niveles de congestión que se registran diariamente en la ciudad, especialmente en horas pico, y promover una mayor fluidez en el tránsito.

De acuerdo con lo establecido, los automóviles afectados por la medida no podrán transitar desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en una franja continua que cubre tanto el perímetro urbano como las vías de ingreso y salida de Cali.

Contexto: Fotomultas en Cali: instalarán 40 nuevas cámaras en estos puntos de la ciudad

La restricción no solo se limita al centro de la ciudad, sino que incluye sectores estratégicos de acceso, con el objetivo de evitar que los conductores intenten evadir la norma utilizando rutas alternas.

La Secretaría de Movilidad informó que durante toda la jornada se realizarán controles en diferentes puntos de la ciudad, con presencia de agentes de tránsito y cámaras de verificación.

Aquellos conductores que incumplan con la medida deberán enfrentarse a multas económicas e incluso a la inmovilización del vehículo, tal como lo estipula el Código Nacional de Tránsito.

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control del pico y placa en Cali. | Foto: Raúl Palacios

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró el llamado a los ciudadanos para acatar la restricción y evitar sanciones por incumplir esta medida.

Contexto: Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles 20 de agosto: evite multas

Vehículos exceptuados

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, existen ciertos vehículos que están exentos de la restricción. Entre ellos se encuentran:

  • Automotores eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

2. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

3. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

4. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

5. Pipe Tuluá: Arrancó estudio para que el poderoso capo sea extraditado a Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa caliPico y placaCali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.