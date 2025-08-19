Suscribirse

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles 20 de agosto: evite multas

Incumplir la medida genera una multa costosa y la inmovilización del vehículo.

Redacción Vehículos
19 de agosto de 2025, 2:54 p. m.
La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La implementación del pico y placa en Medellín busca, principalmente, mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los problemas de congestión vehicular que suelen presentarse en las vías más transitadas.

Esta normativa permite a los conductores disminuir el tiempo que pasan en los embotellamientos, lo que a su vez ayuda a bajar los niveles de polución y tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Hay algunas vías que están exentas de la medida. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, otro de los fines de esta medida es promover el uso del transporte público, lo cual no solo alivia la carga en las vías, sino que también genera recursos económicos que se destinan a mejorar la infraestructura urbana y optimizar diversos servicios en la capital antioqueña.

Para ello, se definen días y franjas horarias específicas en las que ciertos vehículos no pueden circular por determinadas zonas de la ciudad, aunque existen áreas exentas de esta restricción.

Contexto: Así funcionará el pico y placa en Cali este martes 19 de agosto

La medida se aplica según el número de la placa: en el caso de las motos se considera el primer dígito, mientras que para los carros se tiene en cuenta el último.

Para este miércoles, 20 de agosto de 2025, la medida rige de la siguiente manera, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad y tras los cambios que se efectuaron para este segundo semestre del presente año:

  • Vehículos particulares: no podrán circular aquellos cuya placa termine en 8.
  • Motocicletas: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 8.
  • Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 1.

El horario para los vehículos particulares inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Excepciones de vehículos y vías

Hay algunos vehículos que no están sujetos a esta regulación, por lo que pueden circular libremente, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. En esta categoría se incluyen los autos eléctricos, los híbridos y aquellos que utilizan gas natural, siempre que porten su matrícula vigente.

La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

De igual manera, la restricción no afecta los vehículos de emergencia y atención médica, al transporte de alimentos, a los automóviles utilizados por medios de comunicación ni a los que se destinan a tareas de seguridad y mantenimiento del orden público.

Además, en cuanto a las vías exentas de la medida para este segundo semestre del año, se encuentran el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional) dentro del perímetro de Medellín y la Avenida las Palmas.

Contexto: Tienen características únicas: este es el listado de los carros más caros del mundo

Asimismo, la restricción no aplica en el corredor de la quebrada La Iguana, entre las carreras 63 y 80, no en los cinco corregimientos de la capital de Antioquia.

El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones económicas y a la inmovilización del vehículo. La multa establecida equivale a $ 711.750 en 2025.

Es fundamental que los conductores estén al tanto de los horarios y turnos de restricción para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad. Para obtener más información y actualizaciones sobre el pico y placa en Medellín, se recomienda consultar los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

