Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 21 de enero: evite multas

Conozca cómo cambiará la medida para este miércoles y evite que le inmovilicen el vehículo.

20 de enero de 2026, 2:24 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín
Vigilancia del pico y placa en Medellín Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más relevantes del país, un estatus que también trae consigo un alto flujo de vehículos y, en consecuencia, constantes problemas de movilidad para los habitantes.

Para mitigar estas dificultades, la capital antioqueña implementa desde hace varios años el sistema de pico y placa, una estrategia cuyo objetivo es reducir la congestión en las vías principales y mejorar el desplazamiento diario.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Además de agilizar el tránsito, esta medida busca promover el uso del transporte público, lo que ayuda a disminuir la contaminación y aporta beneficios económicos al municipio.

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Movilidad, determina los horarios y las reglas que deben seguir los carros particulares, motocicletas y taxis según el número de su placa.

En el caso de las motos, la restricción se basa en el primer dígito de la matrícula; para los vehículos particulares, se toma el último número. La rotación cambia todos los días, de manera que cada conductor enfrente la limitación al menos una vez por semana.

Para este miércoles, 21 de enero, la Secretaría de Movilidad informó que la medida aplicará así:

  • Carros particulares: no podrán circular aquellos cuyas placas terminen en 1 y 8.
  • Motocicletas: la restricción rige para placas que comiencen en 1 y 8.
  • Taxis: tendrán pico y placa los vehículos con placas terminadas en 1.
El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Los horarios establecidos son:

  • Vehículos particulares: entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
  • Taxis: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
No obstante, existen algunas vías donde la medida no opera, como la avenida Regional, la vía Las Palmas, la carretera al Occidente y los tramos que conectan la avenida 33 con la calle 10. Tampoco rige en los corregimientos de Medellín.

Las autoridades de tránsito recuerdan que incumplir la norma puede resultar en una multa de $ 875.452, además de la inmovilización del vehículo.

Por ello, recomiendan a los conductores acatar la disposición y mantenerse informados sobre posibles cambios a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

