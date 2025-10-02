Atentos conductores a la rotación del pico y placa en Bogotá el viernes 3 de octubre

La medida de pico y placa en la capital del país rige este viernes 3 octubre para los carros particulares, cuyas placas terminen en 7, 8, 9 y 0.

Entre tanto, los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricción.

Es de anotar que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a partir de las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre:

Sábado 4 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 6 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 7 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 8 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 9 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 10 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 11 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes festivo 13 de octubre: Aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.

Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para taxis en Bogotá

En cuanto a los taxis, el pico y placa en Bogotá rige el viernes 3 de octubre para los ‘amarillos’ cuya placa termine 3 y 4.

En tal sentido, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Para los taxis, el pico y placa rige de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y no les aplica los domingos, ni festivos.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre: