Atentos conductores en Bogotá: así rotará el pico placa el miércoles, 24 de septiembre

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Redacción Vehículos
23 de septiembre de 2025, 6:01 p. m.
La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.
El pico y placa en Bogotá es una medida de obligatorio cumplimiento. | Foto: Twitter: @Deyaniravilam

El pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 24 de septiembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Entre tanto, los carros con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0, podrán circular sin restricción alguna.

La restricción para carros particulares empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.

El pico y placa en Bogotá durante septiembre, para carros particulares

  • Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para taxis en Bogotá

Para los taxis, este miércoles 24 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis, en lo que resta de septiembre:

  • Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
  • Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
  • Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
  • Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
  • Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

Pico y placaPico y placa Bogotá

