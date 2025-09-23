VEHÍCULOS
Atentos conductores en Bogotá: así rotará el pico placa el miércoles, 24 de septiembre
Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.
El pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 24 de septiembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
Entre tanto, los carros con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0, podrán circular sin restricción alguna.
La restricción para carros particulares empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.
El pico y placa en Bogotá durante septiembre, para carros particulares
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa para taxis en Bogotá
Para los taxis, este miércoles 24 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.
Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis, en lo que resta de septiembre:
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.