Este fin de semana, los bogotanos tendrán que planear muy bien sus desplazamientos, más, si prevén viajes cerca de la zona donde se encuentra ubicado El Campín, escenario que será epicentro del evento ‘Viva la salsa’.

Debido a la actividad, la Secretaría de Movilidad de la ciudad autorizó diferentes cierres y desvíos para garantizar la circulación en esta zona de la ciudad, durante el 19 de septiembre; hay que tener en cuenta que algunas medidas comenzarán a aplicarse desde el viernes 18, e irán hasta el próximo 20 deseptiembre.

Desde las 00:00 horas del 18 de septiembre hasta las 05:00 a.m. del 20 de septiembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Habrá diferentes cierres y desvíos por un evento cultural en El Campín. | Foto: Jorge Orozco

Cierre de la calzada norte de la Calle 53B Bis entre Carrera 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), incluido sendero peatonal norte.

Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 08:00 p.m. del 18 de septiembre hasta las 05:00 a.m. del 20 de septiembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Av. Calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. El organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre Carrera 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total Carrera 28 entre Calle 53B Bis y Calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la Transversal 28 (costado oriental) entre Calle 53B Bis y Av. Calle 57.

de la Transversal 28 (costado oriental) entre Calle 53B Bis y Av. Calle 57. Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la Av. Carrera (Av. NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre Calle 53B y Calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios.

Cuáles son los desvíos autorizados

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y desean tomar la Calle 53B Bis al oriente y la Carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la Av. NQS – Diagonal 61C al oriente – Av. Carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

La recomendación a la ciudadanía es utilizar transporte público para evitar congestiones. | Foto: COLPRENSA

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y deseen tomar la Calle 53B Bis al oriente y Calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al oriente – Transversal 25 al sur – Calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual .

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y deseen tomar la Calle 57A al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual .

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y deseen tomar la Calle 53B al oriente, podrán tomar la Calle 51 al oriente – Carrera 27 al norte – Calle 53 al oriente y/o Calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual .

Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la Av. Carrera 24 o Transversal 28 y desean tomar la Av. calle 53 al occidente deberán tomar Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al oriente - Carrera 24 al sur – Av. Calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido oriente - occidente por la Av. Calle 57 y toman la Transversal 28 y Carrera 28 al sur y Av. Calle 53 al occidente, deberán tomar la Carrera 21 al sur – Av. Calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Acceso a residentes del sector afectado por el cierre

Según la propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la Transversal 28 entre Carrera 28 y Av. Calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la Transversal 28 podrán circular a sus lugares de residencia.

Las autoridades han pedido planear los viajes y desplazamientos con tiempo durante el 19 de septiembre para minimizar el impacto de lso cierres y desvíos. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones