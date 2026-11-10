¿Busca comprar un vehículo eléctrico o híbrido usado? La revisión de la batería que no se puede omitir

Comprar un carro electrificado usado (eléctrico o híbrido) puede ser para muchas personas en el país una buena alternativa de movilidad. No obstante, antes de tomar una decisión, es vital tener en cuenta varios aspectos, entre ellos el estado de la batería, ya que este influye en la autonomía, el funcionamiento y el valor del vehículo.

¿Cree en los mitos de los vehículos eléctricos? La realidad que debe conocer

A diferencia de lo que ocurre cuando se busca un carro tradicional, revisar el kilometraje o encender el motor no basta para conocer las condiciones de una batería eléctrica.

Para conocer la condición vigente, es importante solicitar un diagnóstico técnico, revisar el historial de mantenimiento y verificar todas las garantías que se encuentran disponibles.

¿Qué hay que saber antes de comprar un carro eléctrico o híbrido de segunda mano?

De acuerdo con Seguros Bolívar, a la hora de buscar la adquisición de un vehículo eléctrico e híbrido, es identificar qué clase de vehículo está en su interés, ya que no todos los autos electrificados cuentan con los mismos sistemas.

Un carro eléctrico cuenta con uno o varios motores eléctricos, además de que consigue su energía de una batería que se recarga conectándola a una fuente de alimentación.

En el caso de un vehículo híbrido convencional (HEV), este combina un motor de combustión con uno eléctrico. La batería que tiene adentro se recarga por medio del funcionamiento del carro y el sistema de recuperación de energía durante la frenada.

Los vehículos eléctricos e híbridos cuentan con sistemas de propulsión y almacenamiento de energía que requieren revisiones específicas. Foto: Getty Images

Para un auto híbrido enchufable (PHEV), también combina ambos motores, pero a diferencia del convencional, posee una batería que puede recargarse de manera externa.

La diferencia entre cada unidad es vital, ya que el tipo de batería, su capacidad, el sistema de carga y las recomendaciones de mantenimiento pueden variar.

Antes de comprar un vehículo, se aconseja investigar las características del modelo, consultar la disponibilidad de servicio técnico y repuestos en Colombia y averiguar si el fabricante ofrece soporte para ese auto.

¿Cómo saber si la batería del vehículo electrificado se ha mantenido en un buen estado?

Para responder la inquietud acerca del estado actual de la batería de un carro eléctrico o híbrido, es importante conocer un indicador conocido como SOH (State of Health), lo cual significa estado de salud de la batería.

Un diagnóstico técnico puede ayudar a identificar fallas o alertas relacionadas con el sistema eléctrico de un vehículo usado. Foto: Getty Images

Este dato informa sobre la capacidad que conserva la batería en comparación con su capacidad original, según los parámetros del sistema de diagnóstico.