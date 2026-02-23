Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este martes, 24 de febrero; revise para evitar comparendos

La medida mantendrá su horario habitual.

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de febrero de 2026, 2:49 p. m.
Pico y placa en Cali para este martes, 24 de febrero
Pico y placa en Cali para este martes, 24 de febrero

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este martes, 24 de febrero de 2026.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este martes, 24 de febrero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

