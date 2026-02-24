Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este miércoles, 25 de febrero: revise para evitar comparendos

La medida mantendrá su horario habitual.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

24 de febrero de 2026, 2:11 p. m.
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este miércoles, 25 de febrero de 2026.

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles, 25 de febrero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Foto: Bernardo Peña / El País

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Vehículos

Mercado de vehículos usados se mueve por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero: alzan los vehículos accidentados en la Autopista Norte

Vehículos

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización

Vehículos

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Vehículos

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Vehículos

¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Vehículos

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este martes, 24 de febrero; revise para evitar comparendos

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este jueves, 19 de febrero; consulte la restricción y evite costosas multas

Vehículos

Cambios en el pico y placa para Cali este miércoles, 18 de febrero; consulte la restricción para no ganarse comparendos

Más de Vehículos

Expertos se reunieron para hablar del futuro de los carros usados en Colombia.

Mercado de vehículos usados se mueve por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor

Grúas recogen automóviles implicados en en accidente en la Autopista Norte - X (@BogotaTransito)

Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero: alzan los vehículos accidentados en la Autopista Norte

La compañía exigió una disculpa pública, pero el influenciador reaccionó con otro video burlándose de la marca.

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización

Bogotá

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Por esta razón más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esto.

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Se debe verificar que no haya herramientas que impidan que este ajuste de forma correcta.

¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Eliminación del traspaso a persona indeterminada obliga a regularizar impuestos vehiculares en el Cauca

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 25 de febrero

x

Uber anunció nuevo servicio: falta un paso clave para que pueda comenzar a ofrecerlo

Noticias Destacadas