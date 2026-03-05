Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

La restricción mantendrá el horario habitual.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 2:03 p. m.
Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles viales.
Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles viales. Foto: Bernardo Peña / El País

La Secretaría de Movilidad Distrital recordó a la ciudadanía la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ que se mantiene vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 30 de junio.

¿Cuántos carros eléctricos se vendieron en el mundo durante 2025? China y Estados Unidos, dos realidades opuestas
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

De acuerdo con las autoridades, la medida mantendrá su horario habitual de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Según lo estipulado, para este viernes, 5 de marzo de 2026, los vehículos que tendrán restricción son aquellos con que finalicen en 9 y 0 en la placa.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

Recogen firmas para exigir al Gobierno cambios en los carros que ingresan al país; México, Chile y Brasil ya lo hacen

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Freno en seco a agentes de tránsito: MinTransporte aclaró qué práctica que afecta a moteros y conductores está prohibida

Taxistas convocan a plan tortuga por cobros para operar en el Aeropuerto Palonegro

Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo: bloqueos en Bosa complican tráfico en el sector

Así rotará el pico y placa en Cali este jueves 5 de marzo de 2026: horarios y restricciones

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Vehículos exentos

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.
Seguro para carros eléctricos: qué tan caros son, cuánto cuesta una reparación y los dos factores que incrementan su valor
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Recomendaciones

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Los motociclistas deben cumplir con las normas de seguridad para su protección y la del resto de personas y conductores a su alrededor.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.

Recogen firmas para exigir al Gobierno cambios en los carros que ingresan al país; México, Chile y Brasil ya lo hacen

una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

Freno en seco a agentes de tránsito: MinTransporte aclaró qué práctica que afecta a moteros y conductores está prohibida

Taxistas Bucaramanga.

Taxistas convocan a plan tortuga por cobros para operar en el Aeropuerto Palonegro

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo: bloqueos en Bosa complican tráfico en el sector

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Así rotará el pico y placa en Cali este jueves 5 de marzo de 2026: horarios y restricciones

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

Así rotará el pico y placa en Bogotá el jueves 5 de marzo: atentos, conductores

