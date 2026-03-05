Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

La Secretaría de Movilidad Distrital recordó a la ciudadanía la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ que se mantiene vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 30 de junio.
De acuerdo con las autoridades, la medida mantendrá su horario habitual de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.
“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.
Según lo estipulado, para este viernes, 5 de marzo de 2026, los vehículos que tendrán restricción son aquellos con que finalicen en 9 y 0 en la placa.
Vehículos exentos
- Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
- Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
- Vehículos híbridos y eléctricos.
- Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
- Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
- Motocicletas.
Recomendaciones
- Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
- Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
- Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.