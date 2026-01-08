Cambia pico y placa en Cali este viernes 9 de enero: así quedó la restricción

La Secretaría de Movilidad Distrital informó que la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026, será a partir de este 5 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio.
La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.
Precisamente, este viernes, 9 de enero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0.
Semana pedagógica
- Del 5 al 9 de enero de 2026
- No hay sanciones; solo información y orientación.
- Sanciones desde el 13 de enero.
Rotación por día
|Día
|Placas terminadas en
|Lunes
|1 y 2
|Martes
|3 y 4
|Miércoles
|5 y 6
|Jueves
|7 y 8
|Viernes
|9 y 0
Vehículos exentos (principales)
- Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
- Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
- Vehículos híbridos y eléctricos.
- Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
- Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
- Motocicletas.
Recomendaciones para no infringir la norma
- Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
- Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
- Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.