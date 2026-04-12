¿Cómo es el pico y placa en Medellín para este lunes 13 de abril?

El pico y placa es una de las estrategias más comunes en las principales ciudades del país, y Medellín lo mantiene como parte de sus medidas para mejorar la movilidad.

Esta norma tiene como propósito principal agilizar el tránsito y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los sectores con mayor flujo vehicular.

Con esta iniciativa se pretende que los conductores pasen menos tiempo en las vías, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación y promueve un entorno urbano más sano para la población.

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El funcionamiento del pico y placa se basa en días y horarios específicos, durante los cuales ciertos vehículos tienen restringida la circulación en determinadas zonas. No obstante, existen algunas vías y áreas donde esta medida no aplica.

Imagen referencia de movilidad en Medellín. Foto: X: @sttmed

La rotación se organiza según los números de las placas: en los automóviles se toma en cuenta el último dígito, mientras que en las motocicletas se considera el primero.

De acuerdo con el cronograma publicado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, para el lunes 13 abril de 2026 regirán las siguientes restricciones:

Vehículos particulares : no podrán circular aquellos con placas terminadas en 1 y 7.

: no podrán circular aquellos con placas terminadas en 1 y 7. Motocicletas : la medida aplica para las que inicien con 1 y 7.

: la medida aplica para las que inicien con 1 y 7. Taxis: tendrán restricción los que finalicen en 6.

En cuanto a los horarios, los carros particulares tendrán limitación entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán cumplirla de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

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Entre las vías exentas durante el segundo semestre se incluyen la avenida Regional, la Autopista Sur (en el tramo de Medellín), la vía Las Palmas, la carretera 4.1 hacia el occidente antioqueño y la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Asimismo, algunos vehículos pueden quedar por fuera de la restricción si cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades. Este es el caso de los automotores eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con gas natural, siempre que estén debidamente registrados y con la documentación en regla.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una multa de $875.452 en 2026, además de la inmovilización del vehículo si es detectado en operativos de control.