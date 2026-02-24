Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Cuando se posee un vehículo, se tienen que tener en cuenta las obligaciones financieras que eso implica, no solo en gastos de mantenimiento o de combustible, sino también en las obligaciones fiscales que se adquieren de manera automática.

Una de estas obligaciones es el Impuesto Vehicular, mismo que es de carácter obligatorio para quienes poseen un vehículo. Este pago se hace anualmente.

Aunque las tarifas ya están establecidas, desde la Gobernación de Antioquia se han dispuesto algunos descuentos para aquellos usuarios que realicen el pago del Impuesto Vehicular antes del 30 de abril.

Descuentos según el tipo de vehículo

Los descuentos que se han dado a conocer tienen una diferenciación entre los diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, para vehículos a gasolina o diésel el descuento sería del 10 %; para vehículos híbridos, el descuento es del 15 %; y para vehículos eléctricos, el descuento es del 20 %.

Pago de Impuesto Vehicular. Foto: Cortesía Gobernación del Quindío

Aunque estos descuentos van hasta el 30 de abril, el Impuesto Vehicular se puede pagar hasta el 31 de julio; sin embargo, luego del 30 de abril, el valor que se debe cancelar corresponde al de la tarifa plena.

Estos descuentos funcionan también como una estrategia para incentivar el pago de los impuestos vehiculares.

Las motocicletas que tienen un cilindraje igual o inferior a 125 cc no pagan impuesto vehicular.

¿Cómo realizar el pago del Impuesto Vehicular?

Para realizar el pago, lo puede hacer de manera virtual, ingresando a la plataforma dispuesta por la Gobernación del departamento de Antioquia.

Para poder realizar el pago tiene que ingresar el tipo y número de identificación, así como la placa del vehículo del que va a realizar el pago.

Descuentos en Impuesto vehicular. Foto: Guillermo Torres

Aunque esto se puede hacer virtualmente, usted también puede descargar la factura y realizar el pago en alguna de las entidades habilitadas para el recaudo de este dinero.

Si usted va a imprimir la factura, recuerde hacerlo en una impresora láser para que, a la hora de pagar, el código se pueda leer correctamente.

Si usted no realiza el pago dentro de los plazos límite establecidos, puede incurrir en intereses de mora que podrán afectar su bolsillo.

Si tiene dudas adicionales, se puede contactar a la línea telefónica (604) 4444666.