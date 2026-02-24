Vehículos

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Usuarios pueden acceder a descuentos en el impuesto vehicular, si hacen el pago dentro de las fechas establecidas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

24 de febrero de 2026, 11:08 a. m.
Impuesto Vehicular.
Impuesto Vehicular. Foto: Gobernación del Cauca

Cuando se posee un vehículo, se tienen que tener en cuenta las obligaciones financieras que eso implica, no solo en gastos de mantenimiento o de combustible, sino también en las obligaciones fiscales que se adquieren de manera automática.

Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

Una de estas obligaciones es el Impuesto Vehicular, mismo que es de carácter obligatorio para quienes poseen un vehículo. Este pago se hace anualmente.

Aunque las tarifas ya están establecidas, desde la Gobernación de Antioquia se han dispuesto algunos descuentos para aquellos usuarios que realicen el pago del Impuesto Vehicular antes del 30 de abril.

Descuentos según el tipo de vehículo

Los descuentos que se han dado a conocer tienen una diferenciación entre los diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, para vehículos a gasolina o diésel el descuento sería del 10 %; para vehículos híbridos, el descuento es del 15 %; y para vehículos eléctricos, el descuento es del 20 %.

Vehículos

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Vehículos

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Vehículos

¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 25 de febrero

Vehículos

Uber anunció nuevo servicio: falta un paso clave para que pueda comenzar a ofrecerlo

Vehículos

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

Vehículos

Negocio de carros en Europa retrocede: este es el auto que más se está vendiendo en el viejo continente

Nación

Cabecillas de una red criminal que hurtaba vehículos embargados fueron enviados a casa por cárcel

Vehículos

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Vehículos

Motocarros, alternativa que va en aumento: estas son las regiones donde más se vendieron este tipo de vehículos

No cancelar el impuesto dentro de los plazos establecidos, hace al ciudadano acreedor a una sanción económica de $ 212.000
Pago de Impuesto Vehicular. Foto: Cortesía Gobernación del Quindío

Aunque estos descuentos van hasta el 30 de abril, el Impuesto Vehicular se puede pagar hasta el 31 de julio; sin embargo, luego del 30 de abril, el valor que se debe cancelar corresponde al de la tarifa plena.

Estos descuentos funcionan también como una estrategia para incentivar el pago de los impuestos vehiculares.

Las motocicletas que tienen un cilindraje igual o inferior a 125 cc no pagan impuesto vehicular.

¿Cómo realizar el pago del Impuesto Vehicular?

Para realizar el pago, lo puede hacer de manera virtual, ingresando a la plataforma dispuesta por la Gobernación del departamento de Antioquia.

Para poder realizar el pago tiene que ingresar el tipo y número de identificación, así como la placa del vehículo del que va a realizar el pago.

Descuentos en Impuesto vehicular.
Descuentos en Impuesto vehicular. Foto: Guillermo Torres

Aunque esto se puede hacer virtualmente, usted también puede descargar la factura y realizar el pago en alguna de las entidades habilitadas para el recaudo de este dinero.

EPM moderniza redes de acueducto con intervención de largo plazo en el Valle de Aburrá

Si usted va a imprimir la factura, recuerde hacerlo en una impresora láser para que, a la hora de pagar, el código se pueda leer correctamente.

Si usted no realiza el pago dentro de los plazos límite establecidos, puede incurrir en intereses de mora que podrán afectar su bolsillo.

Si tiene dudas adicionales, se puede contactar a la línea telefónica (604) 4444666.

Más de Vehículos

Bogotá

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Por esta razón más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esto.

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Se debe verificar que no haya herramientas que impidan que este ajuste de forma correcta.

¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 25 de febrero

x

Uber anunció nuevo servicio: falta un paso clave para que pueda comenzar a ofrecerlo

Los taxis son una de las opciones más utilizadas por los bogotanos en horas nocturnas.

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.

Negocio de carros en Europa retrocede: este es el auto que más se está vendiendo en el viejo continente

Dos carros particulares y un bus, protagonizan choque múltiple en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero: carro de alta gama protagoniza choque múltiple en el norte de la ciudad

Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Noticias Destacadas