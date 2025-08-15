Suscribirse

¿Comprará su primer carro? Tenga en cuenta estas cinco recomendaciones de expertos

Seleccionar el modelo correcto puede representar ahorro, seguridad y comodidad por años.

Redacción Vehículos
16 de agosto de 2025, 12:06 a. m.
Getty Images
Son varias las recomendaciones que realizan expertos a la hora de hacer esta inversión. | Foto: Getty Images/Image Source

Comprar el primer carro es una decisión importante en la vida de muchas personas. Por ello, elegir el modelo correcto puede representar ahorro, seguridad y comodidad por años.

En ese sentido, son varias las recomendaciones que realizan expertos a la hora de hacer esta inversión.

Según un blog de la aseguradora Mapfre, un primer elemento que se debe tener en cuenta es no gastar todos sus ahorros en la compra del vehículo. De acuerdo con la compañía, es importante dejar un monto importante para combustible, el mantenimiento, la póliza de seguro, entre otros aspectos.

Si la forma de compra es mediante crédito en una institución financiera, se deben evaluar aspectos como el monto de la cuota mensual y los recursos con los que se cuenta.

Contexto: Este es el significado del trapo amarillo en una moto que todo conductor debería conocer

“No considere solo el costo del vehículo, sino los gastos extras que puede tener a futuro. Si tienes la alternativa de adquirirlo al contando o solicitar el crédito con alguna entidad financiera para comprar tu carro, antes de generar el contrato debes evaluar los siguientes puntos: monto de cuota mensual (si opta por el préstamo), el combustible, Soat, seguro vehicular, revisión técnica, mantenimiento y repuestos”, afirma la empresa Nissan en un blog.

La visión de Terpel y Servibanca de promover el turismo y la conectividad en el país se fortalece con esta alianza.
Seleccionar el modelo correcto puede representar ahorro, seguridad y comodidad por años. | Foto: Adobe Stock

Un segundo aspecto importante es considerar hacer la compra de un carro pequeño. Estos vehículos son más manejables para un inexperto y facilitan realizar maniobras como el parqueo.

Un tercer elemento no menos relevante es seleccionar “un modelo sencillo, sin mecánicas complicadas, cuyo mantenimiento sea fácil”, dice Mapfre.

Contexto: Tenga en cuenta estas recomendaciones para viajar por carretera en el puente festivo

“Lo importante es que se fije en aspectos como la garantía que ofrece el carro, los gastos de mantenimiento y fiabilidad, más allá del diseño o el color”, asegura esta empresa.

Un cuarto aspecto es la seguridad que ofrece el vehículo para el conductor y sus familiares. Aspectos como bolsas de aire, cinturones de seguridad y las llantas son importantes, de acuerdo con la empresa Nissan.

“Su seguridad y la de los suyos en el vehículo es un factor fundamental para su decisión. Préstele atención a los elementos de seguridad pasiva: bolsas de aire, cinturones de seguridad; así como los de seguridad activa: las llantas, la suspensión, dirección, frenos, control de estabilidad”, agrega el fabricante de vehículos.

Un quinto aspecto es evaluar si se elige un modelo mecánico o automático.

Según Mapfre, si se escoge uno automático, se renunciará a aprender sobre el manejo y control de los cambios manuales. Así mismo, señala que los automáticos “tienen mecánicas más complejas y su mantenimiento es más caro, lo que no puede ser rentable en un primer carro”.

