Con carros y robots, Hyundai se destacó en los prestigiosos premios de diseño IDEA

Hyundai Motor Company fue uno de los grupos automovilísticos destacados en diseño innovador, obteniendo ocho premios en diversas categorías en los importantes International Design Excellence Awards (IDEA).

Creados en 1980 por la Sociedad de Diseñadores Industriales de América (IDSA), los IDEA son uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo. Cada año, celebran los logros más destacados en diseño en diversas categorías, basándose en criterios como la innovación en el diseño, los beneficios para el usuario y el impacto social.

“Nos sentimos verdaderamente honrados de recibir este reconocimiento en los IDEA. Confirma nuestro compromiso de ofrecer diseños innovadores que no solo mejoran la movilidad, sino que también enriquecen los estilos de vida y reflejan nuestra responsabilidad con la sociedad”, afirmó SangYup Lee, vicepresidente ejecutivo y director de Hyundai & Genesis Global Design.

La Hyundai Palisade es una de las apuestas de la marca surcoreana para sus diferentes mercados. | Foto: Getty Images

“Seguiremos superando los límites de la excelencia en el diseño de vehículos, espacios y servicios para reforzar aún más el valor de la marca global Hyundai Motor”, agregó el ejecutivo.

En la categoría Automoción y Transporte, Hyundai Motor obtuvo el bronce por su SUV eléctrico de gran tamaño, el IONIQ 9, mientras que tanto el SUV premium, el nuevo Palisade, y el prototipo de coche eléctrico de hidrógeno, Initium, fueron reconocidos como finalistas.

En la categoría de Medio Ambiente, la CX Smart Farm del Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) recibió una medalla de plata, mientras que el restaurante Na Oh fue nombrado finalista. Ambos proyectos demostraron la experiencia de Hyundai Motor en diseño de marca y marketing, mostrando un diseño espacial innovador y diversos valores de marca, a pesar de estar ubicados dentro de una planta de fabricación.

La CX Smart Farm, la primera granja inteligente interactiva basada en la robótica del mundo, también recibió el premio Curator’s Choice Award, una distinción que se concede a un solo proyecto al año, independientemente de la categoría. Esto supone la segunda victoria consecutiva de Hyundai Motor, tras el galardón de 2024 por el libro Hyundai Heritage: Retrace Collection Book «PONY».

En la categoría Automoción y Transporte, Hyundai Motor obtuvo el bronce por su SUV eléctrico de gran tamaño, el IONIQ 9. | Foto: Getty Images

En la categoría Comercial e Industrial, el X-ble Shoulder, un robot industrial portátil desarrollado por Hyundai Motor y Kia’s Robotics LAB, fue reconocido como finalista. En la categoría Diseño de Servicios, el Servicio de Robot de Carga Automática (ACR) también fue galardonado como finalista.

Más allá de los premios IDEA, Hyundai Motor ha destacado su excelencia en diseño a nivel mundial al obtener victorias en los cuatro premios de diseño más importantes del mundo: el iF Design Award, el Red Dot Design Award, el Good Design Award y los premios IDEA.

Kia, premiada en los Red Dot Design Awards

Este mismo año, Kia recibió cinco galardones en los Red Dot Award: Design Concept 2025 gracias a la máxima distinción “Best of the Best” entregada al prototipo PV5 WKNDR y a los reconocimientos recibidos en la categoría Autos y Motocicletas para los modelos PV1, PV5, PV7 y EV2.

El prototipo PV5 WKNDR obtuvo la máxima distinción de la competición, el prestigioso premio "Best of the Best". | Foto: KIA

“Ganar cinco premios Red Dot Design Concept, incluyendo el premio Best of the Best, es un orgullo para todos en Kia”, declaró Karim Habib, vicepresidente ejecutivo y director de Diseño Global de Kia.