Del Rojo Ferrari al Azul Astoril de BMW: los colores que representan a las marcas más poderosas del mundo

La industria automotriz ha logrado que los diferentes fabricantes encuentren su tono, estilo y algo que los identifique; si bien, hay marcas que están definidas por su lujo, comodidad, potencia, exclusividad o capacidad para conquistar terrenos imposibles, hay características que también han ayudado a posicionarlos dentro de la memoria de los usuarios.

El rojo de Ferrari es uno de los colores más reconocidos en la industria automotriz. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Y es que a medida que ha evolucionado el sector, la estética ha comenzado a jugar un papel determinante y además del diseño, los colores también han pasado a ser determinantes.

No en vano, las marcas han pasado de producir vehículos blancos o negros a incorporar nuevas tonalidades y a probar con los famosos colores de temporada; sin embargo, hay fabricantes que han incorporado tonos que los identifican y, tal vez, el más famoso es Ferrari, firma italiana que se hizo inmortal con su inconfundible color “Rosso Corsa”.

Ferrari, la dueña del rojo

Ferrari es conocida por su inconfundible color rojo Ferrari, con el cual evoca velocidad, adrenalina y exclusividad. Ese famoso tono nació en 1920 cuando la Federación Internacional del Automóvil asignó a Italia el color rojo para las competiciones, golpe de suerte que le permitió a la fábrica de la bota sobresalir desde entonces.

Desde ese entonces, Ferrari se apoderó del rojo y tal ha sido su éxito que en su propia página web reseña que más del 40 % de los vehículos que ha vendido son de este tono y de algunas variantes del mismo.

Lamborghini, otro italiano, esta vez amarillo

En cuanto a diseño y velocidad, los italianos parecen ser los más exquisitos, razón por la que necesitan colores que acompañen sus atrevidos modelos.

Por esta razón, Lamborghini escogió el amarillo Giallo Orion, tono distintivo de la marca con el que evoca su espíritu irreverente y extravagante gracias al brillo y al acabado metalizado que lo caracteriza.

Lamborghini Aventador SVJ amarillo, una de los tonos insignia de la marca. | Foto: Getty Images

Este tono nació con el fin de que los amantes de los carros pudieran diferenciar los Lamborghini del resto de autos y, según expertos en la materia, este color es uno de los más solicitados por los clientes de la marca italiana.

Porsche, un alemán atrevido que vale ‘plata’

Esta marca alemana de superdeportivos ha hecho del tono GT Silver Metallic uno de los colores que más la representa. La idea de implementarlo llegó gracias a lo que inspiraron los vehículos de carreras de los años 50, por lo que encontraron en este tono, según la marca, la forma de resaltar las líneas aerodinámicas y los destellos de luz que caen sobre la carrocería, trabajo que certifica la calidad de la ingeniería alemana.

BMW, el alemán osado que se apoderó del azul

BMW es otra de las marcas de mayor prestigio en el mundo y era de esperarse que tuviese un color insignia; en este caso el Azul Estoril es con el que se destacan los autos de la serie M, buscando algo más de dinamismo y exclusividad.

El nuevo BMW Serie 4 Coupé llega a Colombia. | Foto: BMW

La marca ha señalado que este tono ha sido clave desde sus inicios y siempre ha estado ligado a su logo, el cual está relacionado con la aviación, negocio con el que inicialmente comenzó el negocio de BMW.

Mercedes y su pasión por el Blanco Polar

El blanco polar para Mercedes-Benz es sinónimo de lujo y sobriedad; según Mercedes-Benz Media, es uno de los colores más solicitados por los clientes de la firma.