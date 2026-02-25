Vehículos

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Conozca cómo rotará la medida en la capital de Antioquia y evite de esta forma la inmovilización del vehículo.

Redacción Vehículos
25 de febrero de 2026, 11:45 a. m.
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis.
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis.

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular.

Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

El pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
La medida se aplica de lunes a viernes para vehículos particulares, motos y taxis. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este jueves, 26 de febrero de 2026, será el siguiente:

Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026.
Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín
  • Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 5 y 9.
  • Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 5 y 9.
  • Taxis: tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 5.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

