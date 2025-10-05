Suscribirse

Vehículos

Evite multas: así cambia el pico y placa en Medellín y Valle de Aburrá este lunes, 6 de octubre

La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de octubre de 2025, 12:41 a. m.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. | Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer el calendario oficial de cómo regirá la medida de pico y placa en Medellín durante el mes de octubre.

Las autoridades buscan disminuir el tráfico vehicular y contribuir con el medioambiente, por lo que se determinaron días y franjas horarias de restricción de movilidad.

El horario para octubre es el mismo que se venía manejando:

  • Carros particulares y motocicletas: 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Servicio público tipo taxi: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

La medida de pico y placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos regirá entre semana de lunes a viernes de la siguiente manera:

Lunes 6 de octubre: placas terminadas 6-9

Martes: 5-7

Miércoles: 1-8

Jueves: 0-2

Viernes: 3-4

Mientras que la restricción para los taxis en octubre sí tiene una variación en los días, los cuales quedaron definidos de lunes a viernes de la siguiente manera:

  • Placa terminada en 0: días 9 y 23 de octubre
  • Placa terminada en 1: días 2, 17 y 31 de octubre
  • Placa terminada en 2: días 3 y 20 de octubre
  • Placa terminada en 3: días 7 y 21 de octubre
  • Placa terminada en 4: días 8 y 22 de octubre
  • Placa terminada en 5: días 1, 16 y 30 de octubre
  • Placa terminada en 6: días 10 y 24 de octubre
  • Placa terminada en 7: días 6 y 27 de octubre
  • Placa terminada en 8: días 14 y 28 de octubre
  • Placa terminada en 9: días 15 y 29 de octubre
El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023
La medida cubre todos los municipios del Valle de Aburrá | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vías exentas del pico y placa

  • El Sistema vial del río, la autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela.
  • Avenida 33, desde el río hasta su conexión con la avenida Las Palmas.
  • Avenida Las Palmas está exenta.
  • Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el Aeropuerto Olaya Herrera.
  • Laterales de la quebrada La Iguaná, entre carreras 63 y 80.
  • Calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.

Pico y placaMovilidad

Noticias Destacadas

