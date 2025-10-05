Vehículos

Evite multas: así cambia el pico y placa en Medellín y Valle de Aburrá este lunes, 6 de octubre

La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

6 de octubre de 2025, 12:41 a. m.