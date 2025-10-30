VEHÍCULOS
Evite multas: horarios y rotación del pico y placa en Bogotá este viernes, 31 de octubre
Para carros particulares, la medida de pico y placa rige de lunes a viernes.
Este viernes, 31 de octubre, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0.
Entre tanto, las placas de los automotores que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular por las vías de la ciudad.
Los conductores deben tener en cuenta que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Pico y placa para taxis en Bogotá
El pico y placa para los taxis rige este viernes, 31 de octubre, para los automotores cuyas placas terminen en 1 y 2.
Entre tanto, los ‘amarillos’ que tengan placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán transitar libremente.
Para los taxis, el pico y placa rige de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y no les aplica los domingos, ni festivos.
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.