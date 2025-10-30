Evite multas: horarios y rotación del pico y placa en Bogotá este viernes, 31 de octubre

Este viernes, 31 de octubre, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Entre tanto, las placas de los automotores que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular por las vías de la ciudad.

Los conductores deben tener en cuenta que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa para taxis en Bogotá

El pico y placa para los taxis rige este viernes, 31 de octubre, para los automotores cuyas placas terminen en 1 y 2.

Entre tanto, los ‘amarillos’ que tengan placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán transitar libremente.

Para los taxis, el pico y placa rige de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y no les aplica los domingos, ni festivos.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre