Evite pagar una multa: así regirá el pico y placa el miércoles 1 de octubre

Este martes, 1 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Pico y placa para carros particulares del 2 al 5 de octubre:

Jueves 2: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes 1 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá