Vehículos

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Redacción Vehículos
22 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

Este viernes, 23 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Ministro de Minas revela la fecha en la que bajará el precio de la gasolina en Colombia

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este viernes, 23 de enero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Vehículos

Venta de camiones, en 2025, quebró tendencia a la baja que arrastraba desde hace dos años: así le fue al sector

Vehículos

BYD responde a críticos de estrategia que tiene a marcas europeas contra las cuerdas en el Viejo Continente: “Se venden solos”

Vehículos

Se conoce qué pasará con domiciliarios y motocicletas que trabajan en plataformas el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 22 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Bogotá

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 21 de enero; revise y evite comparendos

Vehículos

El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 21 de enero de 2026: horarios y vehículos exentos

Vehículos

Rota el pico y placa en Bogotá este lunes 19 de enero: así operará la restricción en la capital

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: conozca cómo cambiará la medida para este viernes, 16 de enero

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en noviembre

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

