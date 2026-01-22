Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

Este viernes, 23 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Ministro de Minas revela la fecha en la que bajará el precio de la gasolina en Colombia

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este viernes, 23 de enero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en noviembre