La Alcaldía de Medellín anunció la suspensión temporal del pico y placa en la ciudad entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril de 2026 por motivo de la Semana Santa.

Adicionalmente, el jueves 2 de abril y viernes 3 de abril tampoco regirá la medida por ser días festivos.

“La medida retomará su vigencia habitual el lunes 6 de abril de 2026, con la misma secuencia numérica del primer semestre del año y sin periodo pedagógico. Recordamos que el horario de aplicación será entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Invitamos a la ciudadanía a programar sus desplazamientos y a mantener comportamientos responsables en las vías”, aseguró el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

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Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia. Foto: Suministrada a SEMANA.

“La secuencia numérica que se adopta para reiniciar la restricción es la misma de este primer semestre de 2026, es decir, se prohíbe la circulación entre las 5:00 a. m. y 8:00 p. m. a vehículos con placas terminadas en: Lunes (1 y 7), martes (0 y 3), miércoles (4 y 6), jueves (5 y 9) y viernes (2 y 8). En el caso de las motocicletas aplica la misma restricción, pero con el primer número de la placa”, agrega la Alcaldía.

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Las vías exentas de pico y placa son la conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente. También, siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera. “La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales”, agrega la Alcaldía.

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La Semana Santa es una de las temporadas vacacionales más importantes en Colombia. Y entre los destinos más apetecidos se encuentra Medellín.

De acuerdo con información Sistema de Inteligencia Turística (SIT), se prevé que ingresen, durante estas fechas, entre 51.000 y 56.000 pasajeros a la capital antioqueña, a través del puesto de control migratorio del aeropuerto José María Córdova, de los cuales se calcula que el 54 % sean visitantes colombianos y extranjeros no residentes.

Adicionalmente, el gasto turístico para esta temporada se estima en 41.2 millones de dólares, aproximadamente, “lo que representa un aumento de 17.3 % con respecto al valor proyectado en 2025″.

Asimismo, se espera que durante la Semana Mayor más de 934.000 viajeros se movilicen a través de las terminales de transporte Norte y Sur, se estima la salida de 37.000 vehículos hacia diferentes destinos de la región y el país, y la llegada de 30.000 más a la ciudad.