¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Consulte cómo funcionará la medida en esta nueva jornada para la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
19 de febrero de 2026, 11:58 a. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

La medida de pico y placa en Medellín busca principalmente optimizar la movilidad urbana y reducir los problemas de congestión que se presentan con frecuencia en las vías más transitadas de la ciudad.

La restricción se organiza según la numeración de la placa: en el caso de las motocicletas, se tiene en cuenta el primer dígito, mientras que para los automóviles particulares, se considera el último número.

Uber confirma millonaria inversión para instalar sus propias estaciones de carga rápida: así operarán

Para este viernes, 20 de febrero, y teniendo en cuenta los cambios realizados para este primer semestre del 2026, la medida funcionará de la siguiente manera:

  • Carros particulares: No pueden circular las placas terminadas en 2 y 8.
  • Motocicletas: La restricción aplica para aquellas cuyo primer número sea 2 u 8.
  • Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 7.
Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026.
Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

El sistema funciona a través de horarios específicos, en los cuales los vehículos tienen restringido su tránsito por las determinadas zonas, aunque existen corredores viales exentos en los que la norma no aplica.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran el Sistema Vial del Río (que comprende la Autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige la medida.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

