VEHÍCULOS
Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 23 de octubre: ojo conductores
Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.
Este jueves, 23 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.
De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre
- Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.
- Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el jueves 23 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre:
- Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 25 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 26 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.