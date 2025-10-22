Este jueves, 23 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre

Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.

Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 23 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre: