Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 23 de octubre: ojo conductores

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Redacción Vehículos
22 de octubre de 2025, 5:33 p. m.
Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Este jueves, 23 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Contexto: Descubren presunto fraude con fotomultas: así estarían operando desde camioneta con vidrios oscuros

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre

  • Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.
  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 23 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Contexto: Revelan ubicación exacta de nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá; Movilidad confirmó cómo funcionan las instaladas en buses

El pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre:

  • Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Sábado 25 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 26 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

