VEHÍCULOS

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 27 de marzo de 2026

Conductor que incumpla la medida deberá pagar una costosa multa.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
26 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Los carros que tienen pico y placa en Bogotá.
Los carros que tienen pico y placa en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

Este viernes, 27 de marzo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Pico y placa en Cali para este viernes 27 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de marzo:

  • Sábado 28 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 29 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para los taxis

Entretanto, para los taxis, el viernes 27 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes 27 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Vehículos

Radiografía de los piques ilegales en Cali: así funcionan las redes de carreras clandestinas

Vehículos

¿Cambios de pico y placa en Cali, Medellín y Bogotá por Semana Santa 2026? Pronunciamientos oficiales de movilidad

Vehículos

Revisión técnico-mecánica: estos son los vehículos que no están obligados a hacerla, según la ley

Vehículos

Este es el significado de la señal de tránsito con borde rojo y una línea negra horizontal en el centro

Vehículos

Así funcionará el pico y placa durante Semana Santa en Bogotá: Alcaldía hizo aclaración

Vehículos

Pico y placa en Bogotá este jueves 26 de marzo: así rotará la medida

Vehículos

Pico y placa en Cali para este jueves 26 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Vehículos

Pico y placa en Medellín: así funcionará la rotación de la medida este jueves, 26 de marzo de 2026

Vehículos

Pico y placa en Cali para este miércoles 25 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de marzo:

  • Sábado 28 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 29 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.