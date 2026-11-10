Los declararon no infractores, pero les cobraron grúas y patios: el caso de 1.678 conductores que llega al Concejo de Bogotá

Un nuevo caso se comentó sobre la inmovilización de vehículos en Bogotá, luego de que el concejal Julian ‘Fuchi’ Forero dudara sobre los cobros de grúas y patios a conductores de la ciudad.

¿No sabe si un vehículo fue inmovilizado en Colombia? Así puede verificar si está en los patios

El cabildante hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la empresa Grúas y Patios Bogotá (GYP), acerca de los pagos de recursos que afirman sobrepasan los $966 millones de pesos.

Por medio de su cuenta en X, Forero comentó que, de 512.080 vehículos que han sido inmovilizados en Bogotá, 1.761 de ellos habrían sido declarados no infractores. A pesar de que se observó que no cometieron ningún incumplimiento, 1.678 ciudadanos pagaron por los servicios de grúas y patios.

“¿Qué hizo Movilidad? A 1.678 de ellos les cobraron por grúas y patios más de $966 millones: $720 millones por patios y $245 millones por grúas. Los declararon no infractores, pero les metieron la mano al bolsillo como si fueran culpables”, afirmó Forero.

El cabildante de Bogotá en sus redes sociales, tras los registros compartidos, pidió aclaraciones al Distrito, para que se pueda explicar las formas en las que se llevaron a cabo estos trámites y le responda a los ciudadanos afectados.

“¿Dónde está esa plata? ¿Terminó, como siempre, en los bolsillos del contratista GYP? Alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, respóndanle a los conductores. ¡El abuso empieza por ustedes!”, comentó.

Forero también ha comentado sobre otros puntos de sobrecostos, entre ellos la compra de cámaras de fotomultas en la ciudad.

El hecho, que ha sido puesto bajo la lupa por parte de la Contraloría de Bogotá, informa sobre un presunto hallazgo fiscal por $1.535 millones en sobrecostos relacionados con la adquisición de 25 de estos sistemas de detección en la capital.

En sus redes, el concejal compartió las diferencias entre los valores pagados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) a sus proveedores y que luego fueron facturados a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Según comentó, ETB llevó a cabo el pago de alrededor de $6.830 millones por las cámaras y sus servicios asociados, pero que luego fueron cobrados a la entidad de movilidad a un valor aproximado de $8.490 millones.

A esto se le suma otro aspecto señalado por Forero, indicando que las 25 cámaras de fotomultas que ordenó instalar la Alcaldía de Bogotá fueron pagadas cuando aún no se encontraban instaladas.

“¿Cómo así que para cobrarles comparendos a los conductores tienen toda la tecnología, pero para revisar las facturas y cuidar la plata de los bogotanos no aparece nadie? ¿Quién autorizó esos pagos? ¿Quién vigiló ese contrato? ¿Y quién va a responder por esos $1.535 millones?”, cuestionó.