Los dos tipos de ‘pare’: esta es la diferencia entre el octágono y el triángulo invertido

Aunque tienen formas diferentes, las señales ‘Pare’ y ‘Ceda el paso’ cumplen una función clave para organizar el paso en las vías. Todo conductor debe conocer las diferencias claves de estas dos para saber qué hacer cuando se las encuentre en las carreteras.

Las dos están relacionadas con la obligación de dar prelación; no son equivalentes.

El octágono rojo: ‘Pare’

La señal ‘SR-01 Pare’ es fácilmente reconocible por su forma octagonal, su fondo rojo y la palabra ‘Pare’ en color blanco.

Su diseño tiene una particularidad: mientras la mayoría de las señales reglamentarias son circulares, el Ministerio de Transporte establece que ‘Para’ es una de las excepciones a esa forma.

La razón de que tenga una forma tan característica está relacionada con su identificación inmediata. Incluso cuando las condiciones de visibilidad no permiten leer completamente la palabra, el octágono permite reconocer que se trata de una señal de ‘Pare’.

Ante esta señal, el conductor debe detener completamente el vehículo antes de continuar la marcha y respetar la prelación establecida en la intersección o punto de la vía.

El triángulo invertido: ‘Ceda el paso’

La otra señal que puede confundirse con un “pare” es ‘SR-02 Ceda el paso’. Su forma es diferente: se trata de un triángulo invertido, generalmente con borde rojo y fondo blanco.

Su función también está relacionada con la prelación, pero su mensaje no es idéntico al de pare: indica que el conductor debe ceder el paso a los vehículos o actores viales que tienen la prelación.

Esto significa que la conducta depende de las condiciones del tránsito. Si no hay un vehículo o usuario de la vía al que deba darle prelación, no se trata de una señal que tenga el mismo significado que un pare obligatorio.

El propio Manual de Señalización Vial de Colombia incluye pare y ceda el paso entre las excepciones a la forma circular que normalmente caracteriza a las señales reglamentarias.

¿Por qué tienen formas diferentes?

No se trata de un diseño escogido simplemente para que sean fáciles de distinguir.

Las señales reglamentarias tienen como finalidad comunicar prelaciones, limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. El incumplimiento de estas señales puede generar las consecuencias previstas en el Código Nacional de Tránsito.