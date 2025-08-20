Mantener un carro limpio y en óptimas condiciones es una tarea que puede resultar complicada y un poco costosa. No obstante, existen varios métodos caseros que le permiten a las personas dejar el auto como nuevo, sobre todo el tapiz del vehículo. Lo mejor de este sencillo truco es que no necesita usar detergente ni requiere de invertir mucho dinero.

Método para limpiar los asientos del vehículo

De acuerdo a varios expertos en la limpieza de carros, como el portal web, Siempre Auto, la forma más sencilla y barata de limpiar el tapiz de un carro es creando una mezcla con tres productos que son muy baratos y se pueden conseguir en cualquier tienda.

Hay quienes recomiendan dejar secar al aire libre los tapetes luego de lavarlos. | Foto: Getty Images

Se trata de bicarbonato de sodio con vinagre blanco y agua limpia, productos que han ganado bastante fama gracias a sus propiedades limpiadoras. Esta mezcla se puede usar para limpiar cualquier cosa, como el tapiz de un auto.

De acuerdo a un artículo del medio TN, el bicarbonato actúa como un limpiador natural y neutraliza los malos olores, mientras que el vinagre de sodio tiene una función desinfectante y también ayuda a disolver manchas difíciles de quitar, como café o restos de comida, muy comunes en los autos, especialmente si se cuenta con niños.

Según los expertos, ante de aplicar la mezcla y realizar el proceso de limpieza, es importante que antes aspire el tapizado para retirar el polvo, pelusas y residuos. Este paso previo permitirá que el tapiz quede como nuevo.

Paso a paso para limpiar de forma correcta el tapiz

De acuerdo a la información revelada por el medio citado, para limpiar los asientos del carro y dejarlos como nuevos, debe seguir los siguientes pasos.

El primer paso es aspirar de manera correcta asientos y alfombras antes de aplicar la mezcla.

Luego de aspirar, debe preparar la mezcla con media taza de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato y medio litro de agua tibia y la agrega a un rociador.

Luego, rocía esta mezcla sobre las manchas y dejar actuar por unos segundos o minutos.

Una vez se cumple ese tiempo, toca cepillar con movimientos circulares y retirar los residuos de la mezcla con un paño limpio y húmedo.

El último paso es volver a aspirar, una vez seco, esto da un acabado perfecto.

Antes de aplicar la mezcla es importante aspirar para eliminar el mugre y suciedad. | Foto: Getty Images