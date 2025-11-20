Movilidad en Bogotá: así se comporta el tráfico en las principales vías de la ciudad este jueves, 20 de noviembre

Entérese de lo que sucede con la movilidad en Bogotá; pico y placa, cómo opera TransMilenio, restricciones y todo lo que sucede con el tráfico vehicular en la capital.

Los servicios de TransMilenio operan con normalidad este jueves, 20 de noviembre. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Por el momento, durante la mañana de este jueves, 20 de noviembre, no se presentan mayores novedades. Las principales vías presentan la congestión habitual y TransMilenio opera con normalidad.

Manifestaciones en la avenida La Esperanza

Las autoridades realizan acompañamiento a la movilización que complica la movilidad por el sector.

#AEstaHora📢



⚠️Manifestantes se ubican en en la Av. Esperanza con carrera 50 en ambos sentidos de la vía.



👮‍♂️Unidades de Grupo Guía realizan gestión del tránsito y mantienen las buenas condiciones de movilidad en el lugar. pic.twitter.com/C4eZ6hWdxL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025

Alto flujo vehicular en la avenida Boyacá y avenida Caracas

#ReporteDeMovilidad

Así se mueven los principales corredores viales de Bogotá a esta hora👇



🔴 Corredores con FLUJO ALTO



Av. Boyacá

Av. Caracas (a la altura de Av. Jiménez)



🟠 Corredores con FLUJO MEDIO



Autonorte

Av. Calle 80 (sentido oriente–occidente)

Av. Carrera 7

Av.… pic.twitter.com/ow6XAiVglU — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 20, 2025

TransMilenio opera con normalidad

TransMilenio comenzó operaciones en la madrugada y no reporta novedad alguna, hasta el momento.

Buenos días, iniciamos operaciones. Desde ya te esperamos en las estaciones, síguenos en nuestros canales oficiales para estar atentos de todas las novedades del Sistema. pic.twitter.com/dypTZ5tg4P — TransMilenio (@TransMilenio) November 20, 2025

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 20 de noviembre

Los vehículos que no podrán circular en la ciudad hoy jueves, 20 de noviembre, son los que tienen placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

⚠️Importante



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy jueves día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/A8HrrMVw1x — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025

🚐#GerenciaEnVía te informa que hoy jueves la restricción de circulación para el #ServicioDeTransporteEspecial en Bogotá es para las placas terminadas en números 5⃣ y 6⃣.



Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/4L9ygw1NT4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025