Movilidad en Bogotá: así se comporta el tráfico en las principales vías de la ciudad este jueves, 20 de noviembre
Conozca las principales noticias de movilidad en Bogotá.
Entérese de lo que sucede con la movilidad en Bogotá; pico y placa, cómo opera TransMilenio, restricciones y todo lo que sucede con el tráfico vehicular en la capital.
Por el momento, durante la mañana de este jueves, 20 de noviembre, no se presentan mayores novedades. Las principales vías presentan la congestión habitual y TransMilenio opera con normalidad.
Manifestaciones en la avenida La Esperanza
Las autoridades realizan acompañamiento a la movilización que complica la movilidad por el sector.
#AEstaHora📢— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025
⚠️Manifestantes se ubican en en la Av. Esperanza con carrera 50 en ambos sentidos de la vía.
👮♂️Unidades de Grupo Guía realizan gestión del tránsito y mantienen las buenas condiciones de movilidad en el lugar. pic.twitter.com/C4eZ6hWdxL
Alto flujo vehicular en la avenida Boyacá y avenida Caracas
#ReporteDeMovilidad— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 20, 2025
Así se mueven los principales corredores viales de Bogotá a esta hora👇
🔴 Corredores con FLUJO ALTO
Av. Boyacá
Av. Caracas (a la altura de Av. Jiménez)
🟠 Corredores con FLUJO MEDIO
Autonorte
Av. Calle 80 (sentido oriente–occidente)
Av. Carrera 7
Av.… pic.twitter.com/ow6XAiVglU
TransMilenio opera con normalidad
TransMilenio comenzó operaciones en la madrugada y no reporta novedad alguna, hasta el momento.
Buenos días, iniciamos operaciones. Desde ya te esperamos en las estaciones, síguenos en nuestros canales oficiales para estar atentos de todas las novedades del Sistema. pic.twitter.com/dypTZ5tg4P— TransMilenio (@TransMilenio) November 20, 2025
Pico y placa en Bogotá para este jueves, 20 de noviembre
Los vehículos que no podrán circular en la ciudad hoy jueves, 20 de noviembre, son los que tienen placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy jueves día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/A8HrrMVw1x
🚐#GerenciaEnVía te informa que hoy jueves la restricción de circulación para el #ServicioDeTransporteEspecial en Bogotá es para las placas terminadas en números 5⃣ y 6⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025
Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/4L9ygw1NT4
⛅️Hoy, la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 5⃣ y 6⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2025
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/RVLW6rqsAK