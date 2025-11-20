Suscribirse

Movilidad en Bogotá: así se comporta el tráfico en las principales vías de la ciudad este jueves, 20 de noviembre

Conozca las principales noticias de movilidad en Bogotá.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

20 de noviembre de 2025, 11:46 a. m.
Movilidad controlada en corredores de entrada y salida mientras más de 850 mil vehículos retornan a la ciudad.
Consulte las novedades de la movilidad en Bogotá este jueves, 20 de noviembre. | Foto: Movilidadbogota

Entérese de lo que sucede con la movilidad en Bogotá; pico y placa, cómo opera TransMilenio, restricciones y todo lo que sucede con el tráfico vehicular en la capital.

Contexto: Los beneficios para el bolsillo si matricula su carro en Bogotá: ¿puede hacerlo si tiene comparendos pendientes?
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Los servicios de TransMilenio operan con normalidad este jueves, 20 de noviembre. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Por el momento, durante la mañana de este jueves, 20 de noviembre, no se presentan mayores novedades. Las principales vías presentan la congestión habitual y TransMilenio opera con normalidad.

Manifestaciones en la avenida La Esperanza

Las autoridades realizan acompañamiento a la movilización que complica la movilidad por el sector.

Alto flujo vehicular en la avenida Boyacá y avenida Caracas

TransMilenio opera con normalidad

TransMilenio comenzó operaciones en la madrugada y no reporta novedad alguna, hasta el momento.

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 20 de noviembre

Los vehículos que no podrán circular en la ciudad hoy jueves, 20 de noviembre, son los que tienen placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

