La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes, desde las primeras horas de la madrugada, ingresan a la ciudad.

Comenzó a rodar el Metro de Bogotá: así fue el primer viaje de prueba del nuevo sistema de transporte que tendrá la capital

Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta mayor congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si hay accidentes o bloqueos ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.

6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares

Este lunes opera el pico y placa con normalidad en la ciudad.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad