La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes, desde las primeras horas de la madrugada, ingresan a la ciudad.
Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta mayor congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si hay accidentes o bloqueos ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.
6:00 a. m.: Pico y placa para vehículos particulares
Este lunes opera el pico y placa con normalidad en la ciudad.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 29, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy lunes día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/wLm7okPUUy
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
#FelizLunes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 1⃣ y 2⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 29, 2025
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/fZPxiD89xl
4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
¡Iniciamos la última semana de este año 2025! Que la gratitud por este año que termina y la alegría del nuevo año que inicia nos anime durante esta semana. pic.twitter.com/D06Zot6Pk1— TransMilenio (@TransMilenio) December 29, 2025