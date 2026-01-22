Movilidad en Bogotá para este jueves, 22 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:35: Choque en Calle 80 con Avenida Boyacá

8:15 a.m.: Ambulancia atiende choque en Usaquén

8:10 a. m.: Camión varado en la Calle 80 con NQS

8:00 a. m.: Retiran vehículo involucrado en accidente en la localidad de Kennedy

7:50 a. m.: Trancón en el ingreso a Bogotá pro la Autopista Norte

7:00 a. m.: Carro choca contra objeto fijo en Kennedy

6:00 a. m.: Pico y placa para particulares

Este jueves no pueden circular los carros con placa terminada en 1, 2, 3, 4 o 5.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad