Movilidad en Bogotá para este jueves, 22 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
8:35: Choque en Calle 80 con Avenida Boyacá
[08:321 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre automóvil y camión en la Av. Calle 80 con Av. Boyacá, sentido occidente-oriente. Se asigna unidad de @TransitoBta, Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/SdgADXRgjt
8:15 a.m.: Ambulancia atiende choque en Usaquén
[08:05 a.m.] #MovilidadAhora | Unidad de @TransitoBta hace presencia en el lugar y atiende la novedad. ❌Se tiene afectación de un carril de la calzada. https://t.co/5tyegk2ByA pic.twitter.com/agTn2Idhom
8:10 a. m.: Camión varado en la Calle 80 con NQS
[08:02 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta camión varado en la localidad de Barrios Unidos, en la Av. Calle 80 con NQS, sentido occidente-oriente.
❌Afectación de un carril. pic.twitter.com/Gn5WQbUCH8
8:00 a. m.: Retiran vehículo involucrado en accidente en la localidad de Kennedy
[08:00 a.m.] #MovilidadAhora | El vehículo involucrado en el siniestro vial, es retirado de la vía. Al momento fluye la movilidad sobre la Av. Guayacanes, sin más novedades relevantes. https://t.co/zSePECGCGP pic.twitter.com/QWQKWBk4Cj
7:50 a. m.: Trancón en el ingreso a Bogotá pro la Autopista Norte
[07:50 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad val en la localidad de Suba, por automóvil varado en la autopista Norte con calle 209, sentido norte-sur.
Unidad de grúa de la concesión, realiza maniobras para retirar el vehículo del corredor. pic.twitter.com/fK0jn8gJXt
7:00 a. m.: Carro choca contra objeto fijo en Kennedy
[06:58 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Kennedy, automóvil colisiona contra objeto fijo (poste) en av. Guayacanes con calle 8A.
👮 @TransitoBta y ambulancia atienden la novedad.
🔵 Grupo guía en el punto. pic.twitter.com/NgGl3gKiMO
6:00 a. m.: Pico y placa para particulares
Este jueves no pueden circular los carros con placa terminada en 1, 2, 3, 4 o 5.
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/9MlnVccws5
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa la restricción de circulación para taxis en Bogotá, hoy la medida aplica para vehículos con placas terminadas en número 3⃣ y 4⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 22, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/hAot4P0anx
4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
☀️¡Buen día! Estamos listos para un día lleno de energía y logros. Te deseamos un buen viajé 🚌 pic.twitter.com/gCefRXZ1FX— TransMilenio (@TransMilenio) January 22, 2026