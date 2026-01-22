Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 22 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Conozca el desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de enero de 2026, 11:54 a. m.
Conozca el estado de las vías en la capital
Conozca el estado de las vías en la capital Foto: X @NoFilaLaCalera

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:35: Choque en Calle 80 con Avenida Boyacá

8:15 a.m.: Ambulancia atiende choque en Usaquén

8:10 a. m.: Camión varado en la Calle 80 con NQS

8:00 a. m.: Retiran vehículo involucrado en accidente en la localidad de Kennedy

7:50 a. m.: Trancón en el ingreso a Bogotá pro la Autopista Norte

7:00 a. m.: Carro choca contra objeto fijo en Kennedy

6:00 a. m.: Pico y placa para particulares

Este jueves no pueden circular los carros con placa terminada en 1, 2, 3, 4 o 5.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad

Más de Vehículos

Rappitenderos

Se conoce qué pasará con domiciliarios y motocicletas que trabajan en plataformas el Día sin carro y sin moto en Bogotá

El hecho se registra desde tempranas horas de este martes.

Movilidad en Bogotá para este jueves, 22 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Usuarios denuncian retrasos y rutas insuficientes del MÍO en el Día sin carro. Fotos: Jorge Orozco/ El País

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 21 de enero; revise y evite comparendos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a fabricantes de autos chinos como BYD o Xiaomi.

El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Colombia se prepara para elevado registro de motocicletas en 2026: parque automotor superaría los 14 millones de motos

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

Los SUV’s más vendidos en China: de los 10 primeros la mayoría se consigue en Colombia y el líder tiene precio muy llamativo

Tesla realizó un ajuste al precio del Model 3 tras pocos días de haber sido anunciado en Colombia.

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

Noticias Destacadas