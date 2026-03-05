Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo; así están las principales vías de la capital

Conozca el estado de las vías y los corredores con las principales novedades de la jornada.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo.
Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo. Foto: COLPRENSA

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares en Bogotá

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TransMilenio inicia operación con normalidad

