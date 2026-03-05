Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo; así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares en Bogotá
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) March 5, 2026
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/hAH1bknwhB
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
📣#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para axis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 5⃣ y 6⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 5, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/nldDavdmyz
4:00 a. m.: TransMilenio inicia operación con normalidad
🌤️ ¡Buenos días, Bogotá! ☀️— TransMilenio (@TransMilenio) March 5, 2026
Desde #TransMi comenzamos una nueva jornada para acompañarte en cada trayecto por la ciudad.
¡Que hoy tengas un excelente día! 🚍💛 pic.twitter.com/LyAak3txS7