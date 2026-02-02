Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de febrero: encharcamientos e inundaciones afectan tráfico en el acapital

Las duras condiciones climáticas en Bogotá complican la movilidad y generan congestión en algunos corredores viales de la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

2 de febrero de 2026, 12:32 p. m.
La movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de febrero.
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obras complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.

A esto hay que sumarle las fuertes lluvias que han caído sobre la ciudad en las últimas horas, por lo que se registran encharcamientos, inundaciones y condiciones complicadas para los conductores que ruedan por Bogotá.

7:17 a. m.: Caída de árbol en la localidad de Teusaquillo

7:07 a. m.: Encharcamientos afectan movilidad

6:40 a. m.: Se levantan los vehículos involucrados en Choque múltiple en ingreso a Bogotá por el sur

6:35 . m.: Choque entre taxi y motociclista en Ciudad Bolívar

6:30 a. m.: Inundación en zona inudstrial

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

