Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obras complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.
A esto hay que sumarle las fuertes lluvias que han caído sobre la ciudad en las últimas horas, por lo que se registran encharcamientos, inundaciones y condiciones complicadas para los conductores que ruedan por Bogotá.
7:17 a. m.: Caída de árbol en la localidad de Teusaquillo
[07:17 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta caída de árbol en la localidad de Teusaquillo, en la carrera 60 con calle 44. Unidad de @BomberosBogota asignada.
🟠Rutas alternas:
Carrera 50
Carrera 68
¡Se recomienda transitar con preocupación! pic.twitter.com/pJCHY9dD3C
7:07 a. m.: Encharcamientos afectan movilidad
[07:07 a.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas se presentan encharcamientos en:
💧Av. Centenario (calle 13) con carrera 97, Oriente - Occidente.
💧Av. Carrera 68 con calle 8 Sur.
¡Se recomienda transitar con precaución! pic.twitter.com/vHhXC5VIB4
6:40 a. m.: Se levantan los vehículos involucrados en Choque múltiple en ingreso a Bogotá por el sur
[05:12 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro múltiple entre volqueta, bus, camioneta y automóvil, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con carrera 76, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/eplj8LLeyl
6:35 . m.: Choque entre taxi y motociclista en Ciudad Bolívar
[06:35 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre taxi y motociclista, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Av. Boyacá con calle 59 Sur, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignada. pic.twitter.com/y06EAaHTfO
6:30 a. m.: Inundación en zona inudstrial
[06:30 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta inundación en la Carrera 50 con calle 15, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.
¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/YgxLIQ86RR
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, lunes, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/nGJfYohZ76
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
📣Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/MznukFgX3s