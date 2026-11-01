VEHÍCULOS

No es Bogotá ni Cali: la ciudad donde más aumentó la venta de vehículos nuevos, con un 69,6%

Entre enero y octubre de 2026, Colombia matriculó 279.387 vehículos nuevos, cifra que superó el total registrado durante todo 2025.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

1 de noviembre de 2026 a las 11:27 a. m.
Sincelejo encabezó el crecimiento de matrículas de vehículos nuevos en Colombia durante octubre, al registrar un aumento que superó el de las principales capitales del país.
Sincelejo encabezó el crecimiento de matrículas de vehículos nuevos en Colombia durante octubre, al registrar un aumento que superó el de las principales capitales del país. Foto: Getty Images

Si bien es normal pensar que las principales ciudades de Colombia son las que registran las mayores cantidades de carros nuevos, el más reciente reporte sobre la comercialización de estos vehículos demostró a una capital de la región Caribe consolidarse como el área metropolitana con mayor crecimiento.

El Kia K3 destronó al Tesla Model Y como el carro más vendido en octubre, poniendo fin a los siete meses consecutivos en los que el modelo eléctrico ocupó el primer lugar del mercado colombiano.
Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

De acuerdo al nuevo boletín compartido por la ANDI y Fenalco, Sincelejo fue la ciudad que más destacó en el país durante el mes de octubre, al registrar un incremento de unidades comercializadas del 69,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

Durante el décimo mes del año, la capital del departamento de Sucre matriculó un total de 346 unidades, superando los números que fueron registrados durante el mismo periodo del año pasado, los cuales fueron 204.

Sincelejo, la ciudad con mayor tasa de informalidad.
Sincelejo fue el área metropolitana con mayor crecimiento en la matrícula de vehículos nuevos durante octubre, con un aumento del 69,6 % frente al mismo mes de 2025. Foto: Getty Images

Las ciudades que tuvieron los mayores incrementos durante el mes de octubre fueron las siguientes:

Área metropolitanaVariación mensualVehículos matriculados
Sincelejo69,6 %346
Bogotá, D. C.62,7 %8.511
Cali58,5 %3.143
Cúcuta44,5 %945
Cartagena de Indias36,0 %570
Medellín (Valle de Aburrá)34,2 %5.617
Bucaramanga30,2 %1.335
Barranquilla29,7 %1.213
Villavicencio19,0 %695
Ibagué15,8 %396
Tunja15,2 %243
Neiva14,6 %290
Manizales11,9 %546
Montería8,6 %266
Armenia2,3 %269
Pereira (Área Metropolitana)-12,2 %495
Madrid-20,7 %291
Chía-22,3 %657
Funza-24,3 %1.972
Mosquera-37,1 %549
Total nacional27,4 %32.175

¿Cómo se movió el sector automotor durante el mes de octubre?

El sector automotor sigue presentando buenos números durante lo recorrido del año, ya que el registro mensual de la ANDI y Fenalco demuestra que el país matriculó un total de 32.175 unidades nuevas, derivando en un crecimiento del 27,4% frente al mismo mes de 2025.

Estos números se convierten en el mejor resultado de comercialización de carros que se ve durante el mes de octubre desde el año 2014.

Si se tiene lo transcurrido del año hasta el mes de octubre, Colombia ha registrado la venta de 279.387 vehículos nuevos. A través de este resultado, el mercado automotor ya superó las 254.205 unidades que fueron comercializadas durante todo el año anterior.

x
El mercado automotor colombiano registró 32.175 vehículos nuevos en octubre, el mejor resultado para ese mes desde 2014. Foto: Getty Images/iStockphoto

La movilidad sostenible también tuvo buenos números durante el pasado mes, ya que tanto los vehículos eléctricos como los híbridos siguieron aumentando sus cifras.

En el caso de los carros eléctricos, vendieron 4.603 unidades en octubre, un crecimiento del 120,2%. Por otro lado, los híbridos presentaron una comercialización de 10.610 unidades, un 53,7% más que en el mismo mes de 2025.

Los carros que fueron los más vendidos durante el mes de octubre en Colombia fueron los siguientes.

PosiciónModeloMatriculados en octubre de 2026
1Kia K31.356
2Renault Duster1.215
3Chevrolet Onix989
4Toyota Corolla Cross947
5Tesla Model Y884
6Mazda CX-30713
7Kia Picanto706
8Mazda 2646
9Chery E5592
10Kia Sportage572