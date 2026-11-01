No es Bogotá ni Cali: la ciudad donde más aumentó la venta de vehículos nuevos, con un 69,6%

Si bien es normal pensar que las principales ciudades de Colombia son las que registran las mayores cantidades de carros nuevos, el más reciente reporte sobre la comercialización de estos vehículos demostró a una capital de la región Caribe consolidarse como el área metropolitana con mayor crecimiento.

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De acuerdo al nuevo boletín compartido por la ANDI y Fenalco, Sincelejo fue la ciudad que más destacó en el país durante el mes de octubre, al registrar un incremento de unidades comercializadas del 69,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

Durante el décimo mes del año, la capital del departamento de Sucre matriculó un total de 346 unidades, superando los números que fueron registrados durante el mismo periodo del año pasado, los cuales fueron 204.

Sincelejo fue el área metropolitana con mayor crecimiento en la matrícula de vehículos nuevos durante octubre, con un aumento del 69,6 % frente al mismo mes de 2025. Foto: Getty Images

Las ciudades que tuvieron los mayores incrementos durante el mes de octubre fueron las siguientes:

Área metropolitana Variación mensual Vehículos matriculados Sincelejo 69,6 % 346 Bogotá, D. C. 62,7 % 8.511 Cali 58,5 % 3.143 Cúcuta 44,5 % 945 Cartagena de Indias 36,0 % 570 Medellín (Valle de Aburrá) 34,2 % 5.617 Bucaramanga 30,2 % 1.335 Barranquilla 29,7 % 1.213 Villavicencio 19,0 % 695 Ibagué 15,8 % 396 Tunja 15,2 % 243 Neiva 14,6 % 290 Manizales 11,9 % 546 Montería 8,6 % 266 Armenia 2,3 % 269 Pereira (Área Metropolitana) -12,2 % 495 Madrid -20,7 % 291 Chía -22,3 % 657 Funza -24,3 % 1.972 Mosquera -37,1 % 549 Total nacional 27,4 % 32.175

¿Cómo se movió el sector automotor durante el mes de octubre?

El sector automotor sigue presentando buenos números durante lo recorrido del año, ya que el registro mensual de la ANDI y Fenalco demuestra que el país matriculó un total de 32.175 unidades nuevas, derivando en un crecimiento del 27,4% frente al mismo mes de 2025.

Estos números se convierten en el mejor resultado de comercialización de carros que se ve durante el mes de octubre desde el año 2014.

Si se tiene lo transcurrido del año hasta el mes de octubre, Colombia ha registrado la venta de 279.387 vehículos nuevos. A través de este resultado, el mercado automotor ya superó las 254.205 unidades que fueron comercializadas durante todo el año anterior.

El mercado automotor colombiano registró 32.175 vehículos nuevos en octubre, el mejor resultado para ese mes desde 2014. Foto: Getty Images/iStockphoto

La movilidad sostenible también tuvo buenos números durante el pasado mes, ya que tanto los vehículos eléctricos como los híbridos siguieron aumentando sus cifras.

En el caso de los carros eléctricos, vendieron 4.603 unidades en octubre, un crecimiento del 120,2%. Por otro lado, los híbridos presentaron una comercialización de 10.610 unidades, un 53,7% más que en el mismo mes de 2025.

Los carros que fueron los más vendidos durante el mes de octubre en Colombia fueron los siguientes.