Suscribirse

Vehículos

Ojo, conductores: así quedó el pico y placa en Cali para este jueves, 25 de septiembre; evite multas

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen o lleguen a la capital del Valle del Cauca.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de septiembre de 2025, 6:23 p. m.
Movilidad de Cali.
El pico y placa en Cali volverá a rotar una vez finalice el segundo semestre de 2025. | Foto: Raúl Palacios / El País

La Alcaldía de Cali informó que este jueves, 25 de septiembre de 2025, continúa la aplicación del sistema de pico y placa para vehículos particulares, como parte de las estrategias orientadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.; durante este lapso no podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en 9 y 0 dentro del perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Contexto: Tatequieto a policías de tránsito: moteros y conductores aplauden decisión de MinTransporte contra práctica que los agobia
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Contexto: Carros que aguantan el ‘uso y el abuso’, según mecánicos: estos modelos, que se venden en Colombia, son los que ellos recomiendan

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de B King reveló que su hijo se le habría manifestado con mensaje; publicó sentidas palabras tras su muerte: “En sus brazos”

2. Carolina del Norte debate Ley Iryna, un proyecto que busca restablecer la pena de muerte

3. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

4. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

5. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.