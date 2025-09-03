Ojo conductores: estas placas quedan por fuera de circulación este jueves, 4 de septiembre, por cuenta del pico y placa

El pico y placa en Medellín tiene como objetivo mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los problemas de congestión vehicular que suelen presentarse en las vías más transitadas, lo que afecta la calidad de vida.

Con esta normativa, los conductores logran disminuir el tiempo que pasan en los embotellamientos, lo que a su vez ayuda a bajar los niveles de polución y tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos.

La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Esta medida, al mismo tiempo, promueve el uso del transporte público, lo que se traduce en más ingresos para la capital antioqueña, que luego se invierten en mejorar las vías, la infraestructura urbana y optimizar diversos servicios.

La medida se aplica según el número de la placa: en el caso de las motos se considera el primer dígito, mientras que para los carros se tiene en cuenta el último.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, para este jueves, 4 de septiembre, la restricción funcionará de la siguiente forma:

Vehículos particulares : no podrán circular aquellos cuya placa termine en 0 y 2 .

: no podrán circular aquellos cuya placa termine en y . Motocicletas : la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 0 y 2 .

: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea y . Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 1.

En el caso de los vehículos particulares, el horario inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Además, otro dato importante es que el pico y placa no aplica en todas las vías, ya que hay algunas excepciones que son las siguientes:

La avenida Regional

Las Palmas

La vía a Occidente

De igual manera, tampoco entran en la medida la avenida 33 y la calle 10.