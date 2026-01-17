Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

La Alcaldía de Medellín confirmó que este lunes, 19 de enero, volverá la restricción del pico y placa en la ciudad, después de que la misma fuera levantada por las fiestas de fin e inicio de año.

Con esta decisión, ya no todos los carros y motos podrán circular por la capital de Antioquia, sino que los conductores deberán estar muy pendientes de cómo será la rotación.

Con el pico y placa se busca agilizar la movilidad en la ciudad y reducir los constantes embotellamientos que se presentan en las vías con mayor flujo de automotores.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, los conductores pueden disminuir el tiempo que pasan atrapados en trancones, lo que a su vez ayuda a rebajar los niveles de contaminación del aire y a generar un entorno más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Movilidad, determina los horarios y las reglas que deben seguir los carros particulares, motocicletas y taxis según el número de su placa.

En el caso de las motos, la restricción se basa en el primer dígito de la matrícula; para los vehículos particulares, se toma el último número.

La rotación cambia todos los días, de manera que cada conductor enfrente la limitación al menos una vez por semana.

Para este lunes, 19 de enero, la Secretaría de Movilidad informó que la medida aplicará así:

Carros particulares: No podrán circular aquellos cuyas placas terminen en 6 y 9.

No podrán circular aquellos cuyas placas terminen en 6 y 9. Motocicletas: La restricción rige para placas que comiencen en 6 y 9.

La restricción rige para placas que comiencen en 6 y 9. Taxis: Tendrán pico y placa los vehículos con placas terminadas en 4.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

Los horarios establecidos son:

Vehículos particulares: entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Taxis: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Es importante mencionar que existen algunas vías donde la medida no opera, como la avenida Regional, la vía Las Palmas, la carretera al Occidente y los tramos que conectan la avenida 33 con la calle 10. Tampoco rige en los corregimientos de Medellín.

Las autoridades de tránsito recuerdan que incumplir la norma puede resultar en una multa de $ 875.452, además de la inmovilización del vehículo.

Por ello, recomiendan a los conductores acatar la disposición y mantenerse informados sobre posibles cambios a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.