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Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este miércoles 25 de marzo

Conductor que incumpla la medida deberá pagar una costosa multa.

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Redacción Vehículos
24 de marzo de 2026, 10:39 a. m.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad. Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Estas serían las modificaciones al SOAT que propondría un nuevo decreto

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de marzo:

  • Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 29 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el miércoles 25 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 Y 0.

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En el caso de los taxis, la medida empieza a regir entre las 5:30 a. m. y las 9 p. m., de lunes a sábado.

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Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.