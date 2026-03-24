Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este miércoles 25 de marzo

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

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Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de marzo:

Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 29 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el miércoles 25 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 Y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir entre las 5:30 a. m. y las 9 p. m., de lunes a sábado.

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